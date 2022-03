Na podzim baníkovce držel svými střeleckými schopnostmi Vít Pour, soupeřům dal 12 branek. „Gólově se na něj budeme zase spoléhat. Pozitivní je, že nikdo neodešel, naopak jsme dotáhli dvě posily. Z Německa se k nám vrací odchovanec Jan Nedvěd, němu ještě dotahujeme přestup dorostence z Litvínova, který také začínal s fotbalem v Oseku. Počítáme s ním do kádru dospělých. Rádi bychom ale vyřešili brankářkou otázku, ta nás na podzim hodně trápila, asi jsme vytvořili i nějaký rekord,” říká Váňa.

Osek totiž vystřídal hned sedm gólmanů, zachytal si i předseda Baníku. „To bylo hned v prvním kole v Meziboří, pak se v bráně vystřídali další hráči z pole. Hlavně na začátku to bylo dost rozházené, protože jednička Ondra Pěknice byl nejdřív zraněný, pak chytil covid. A druhý gólman hrál 2. hokejovou ligu za Most, takže když se mu křížily zápasy, dal přednost hokeji. Do brány tak šel ten, kdo měl nějakou drobnou bolístku a nemohl v poli hrát naplno.”

Z osmé příčky chce Osek zaútočit na první pětici, ztráta není velká. „Nebo aspoň být v klidném středu. Máme dobrou partu, jsme nastartovaní na jaro. Máme široký kádr, na tréninky se scházíme v osmnácti, zimní příprava se také povedla. Tak snad se nám bude dařit.”

Baník začíná v sobotu v Duchcově, od půl jedenácté si střihne tradiční derby. Neprohrál v něm už devět let. „Rádi bychom to dotáhli na deset let. Těšíme se na prodloužení série,” vyhlíží Patrik Váňa očekávaný střet lokálních rivalů.