Třetí nejlepší porazil v sedmigólové přestřelce střetnutí 19. kola B skupiny I. B třídy na umělé trávě v Bílině třetího nejhoršího, jinak řečeno: Baník Ohníč - SFK Meziboří 3:4. "My jsme hráli, oni dávali góly. Na to, že jsou třetí jsem je i chvílemi přehrávali, ke konci i tlačili, ale vyrovnat jsme už nestihli," litoval manažer poražených Miroslav Šturma.

Fotbalisté Černčic (v bílém) vydřeli těsnou, ale cennou výhru nad Baníkem Ohníč. Ten o víkendu padl i s Mezibořím. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Podle jeho slov mužstvu Baníku ublížil gól do šaten Jana Liboměrského, jenž dostal favorta v 44. minutě do vedení. "Herně to ale špatné nebylo, asi nám chyběl v koncovce větší klid, možná troška štěstí."

Jen šest minut na hřišti vydržel střídající Vladimír Pešek, jenž dostal od rozhodčího Martina Folka červenou kartu za hrubé nesportovní chování. Podle zápisu napadl soupeře hráče, už zminovaného kapitána Liboměrského, chytil ho obouma rukama pod krkem.

Jeden ze zápasů jara čeká Ohníč už v sobotu po obědě (13.00), kdy se představí na hřšti posledních Novosedlic.