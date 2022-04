I. B TŘÍDA A

Vedoucí Pokratice navýšily svůj náskok, aktuálně mají čtrnáctibodový polštář a mašírují za vítězstvím v soutěži. Naposledy doma porazily nebezpečné Dobkovice 3:0. „Máme hodně zraněných, přidal se k nim střední záložník Jára Dyrynk. Do hry musí chodit i náhradní brankář. Domácí vyhráli oprávněně, hlavně v první půli byli lepší. Jdou za postupem a tomu odpovídala atmosféra na hřišti. Více to nebudu komentovat,“ usmál se Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Na druhé místo se zpátky prostřílel Junior Děčín, který netradičně na přírodním trávníku deklasoval Chlumec 8:1. „O výsledku se rozhodlo už v prvním poločase. Byli jsme hodně efektivní v útoku. Diváci viděli osm pěkných branek,“ stručně pravil Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Páté utkání v řadě vyhrála Česká Kamenice, která tak drží šesté místo. Tentokráte zvládla utkání v Chabařovicích, kde zvítězila 3:1. „Zase je výsledek lepší, než samotná hra. Poločas jsme hráli o deseti, byl to poměrně vyrovnaný fotbal, ve kterém jsme asi měli více šancí a zaslouženě vyhráli. Ale výkon byl takový utrápený. Teď nás čekají těžší soupeři, tak uvidíme, jestli se naše výkony zvednou,“ pokrčil rameny Josef Rákosník, trenér České Kamenice. „Nastoupili jsme v okleštěné sestavě, ale kluci, kteří nastoupili, se své role zhostili výborně,“ přidal svůj pohled brankář Chabařovic Lukáš Pícha. „První poločas jsme se snažili hrát po zemi, soupeře jsme přehrávali, z čehož pramenila červená karta pro něj. Druhá půle už ale v našem podání tak dobrá nebyla, přesto se nám podařilo srovnat a mysleli jsme i na otočení zápasu. Bohužel deset minut před koncem do toho vstoupil rozhodčí, který pískl spornou penaltu proti nám, zbytek zápasu jsme pak vůbec nezvládli a ještě jsme dostali dvě červené karty,“ mrzelo ho.

Poslední Union Děčín se nevzdává, na hostovickém hřišti urval po remíze 2:2 a nezvládnutém penaltovém rozstřelu jeden bod.„Bod bereme. Prohrávali jsme 0:2, navíc jsme hráli o deseti. Kluci ale bojovali, Pavel Kuthan dokázal vyrovnat. V závěru už jsme toho měli plné zuby, navíc přišla další červená karta. Bojujeme dál, i když by měly sestupovat tři týmy, takže ta naše ztráta je už velká. Teď máme doma Chabařovice, chceme vyhrát,“ zdůraznil Pavel Horáček, kouč děčínského Unionu. „Co k tomu dodat. Csaplárova past sklapla,“ glosoval nepovedený výkon vedoucí hostovického celku Roman Löffler. „První poločas jsme byli lepší, ale pořád hledáme pořádného útočníka. Nevyužijeme spoustu šancí, navíc netrénujeme, takže nám chybí fyzička. Kolem 70. minuty vždy odpadneme, i proto zvládl náš soupeř i v deseti vyrovnat,“ přiznal na rovinu.

Cenné tři body si připsaly Bohušovice nad Ohří, které doma zdolaly 4:2 rozjetý Chuderov. Dvěma brankami se pod výhru podepsal tradiční střelec Jakub Ortbauer. „Zápas se nám povedl, ale upřímně musím říct, že nám hodně pomohla absence hostujícího Soukupa, který je v Chuderově rozdílovým hráčem a určitě by nám dělal velké problémy,“ řekl bohušovický kouč Roman Lácha. „V první půli jsme dominovali, v závěrečné půlhodince jsme z toho udělali zbytečné drama, ale myslím, že v součtu jsme vyhráli zaslouženě,“ dodal.

I. B TŘÍDA B

Ve skupině B první tři kluby nezaváhaly. Uspělo vedoucí Nové Sedlo, druhé Podbořany i třetí Strupčice. Na čtvrtém místě přes porážku zůstal Duchcov.

Devatenáctá výhra z 21 zápasů udržela s neměnným dvanáctibodovým náskokem na prvním místě Nové Sedlo, které vyhrálo 1:0 na hřišti na jaře dobře hrajícího Vroutku. Jedinou branku dal po dvaceti minutách hry Marek Paul.

„Vroutek musím pochválit, byl to nejtěžší soupeř. Potvrdil skvělou jarní bilanci, myslím, že do tohoto zápasu ztratil snad jenom bod a to ještě venku. My jsme dali gól, v 70. minutě jsme nevyužili penaltu, proto to bylo napínavé až do konce. Hrálo se dost vabank, buď oni srovnají nebo mi přidáme druhý gól což se nám nepovedlo, ale odpovědným výkonem v defenzivě jsme si závěr pohlídali,“ řekl Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

Jasný scénář mělo podle očekávání střetnutí druhého podbořanského Tatranu s posledním Krásným Dvorem. Domácí potvrdili druhou příčku výhrou 9:0.

„Bylo mi líto pana Zedníka, který pro klub dýchá. Přijeli s hodně mladým týmem, bylo jich i málo a celý zápas byl o prvním gólu. Poločas byl 7:0 a ten druhý se jen dohrával z povinnosti,“ hodnotil s nadhledem čtrnáctou výhru v sezoně Milan Kareš, šéf Tatranu Podbořany.

Třetí Duchcov podlehl na hřišti Baníku Ohníč 1:2. Domácí si vypracovali dvoubrankový náskok, hosté korigovali skóre až v poslední minutě.

„Dřeli jsem, chyběl nám stoper i další hráči, ale kluci dřeli a psychicky i fyzicky to proti Duchcovu, který hraje na jaře dobře, zvládli. Důležitý byl druhý gól, soupeř to zdramatizoval až v závěru kdy skóroval ze standardky po rohovém kopu,“ řekl předseda Ohníče Jiří Křížek.

Baník urval druhou jarní výhru, v tabulce je dvanáctý. „Jsou to pro nás důležité body, věříme, že se v I. B třídě zachráníme,“ uvedl Křížek.

Už ve sváteční pátek si předehráli víkendové kolo v krajské I. B třídě B fotbalisté Meziboří. Ti zajížděli na trávník do Chlumčan, kde podlehli těsně 1:2. Domácím borcům pomohla vlastní branka Liboměrského. „Byl to od nás takový nešťastný zápas. Bylo to vyrovnané utkání, které bohužel rozhodl náš vlastní gól. Domácí pak vycházeli z dobré obrany a my už neměli pořádnou šanci s výsledkem ještě něco udělat,“ mrzelo trenéra Meziboří Petra Spilku. Všechny tři góly padly v prvním poločase. Meziboří se i tak udrželo na pátém místě tabulky.

Příliš vzruchu si neužili diváci na zápase domácího Března s Údlicemi. Padla jediná branka, kterou obstaral už ve čtvrté minutě domácí Čížkovský.

„Pro nás jsou to nesmírně důležité tři body, i když krásy tenhle zápas moc nepobral. Jsme na spodku tabulky a plným bodovým ziskem jsme si udrželi kontakt na týmy před námi. Je potřeba ale v našem případě bodovat i v dalších zápasech, aby se nám povedlo soutěže zachránit,“ uvědomuje si vedoucí březenského celku Petr Pliska.