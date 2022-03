Na podzim byla někdejší dravá štika krajského přeboru poněkud leklá. „Bylo tam hodně zraněných, do toho ten covid. Vím, že to tak bylo i v jiných týmech, u nás to ale bylo markantní,“ vzpomíná na první polovinu sezony šéf TJ Oldřichov František Schrenk. Zranění trápí Oldřichovské i na prahu jara, týden před startem soutěže se zranil veterán Sedláček, zdravotní problémy postihly i další hráče.

„Jakmile nám někdo odpadne, tak je nás opravdu málo. Na hřišti je to potom znát. Povedlo se nám přitáhnout do Oldřichova jednoho staršího, ale ohromě zkušeného hráče, hrál vyšší soutěže na Slovensku, dlouhou dobu byl v Německu. Je jím Vladimír Semanco, mohl by nám pomoct, pevně v to věřím,“ říká Vladimír Matouš. „Pro záchranu děláme maximum. Ještě se snažíme lovit další hráče,“ přidává František Schrenk.