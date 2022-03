Unčín odehrál podzim na travnaté ploše krupského stadionu, sousední umělá tráva, kde hrál nepřetržitě snad 15 let, sloužila pouze k tréninkům. Její stav byl žalostný, až nutné opravy zase dovolují ji znovu použít. „Myslím, že tráva nám moc nesedí,” říká Mokriš svůj názor. „Naštěstí na začátku jara budeme hrát na neoblíbené umělce. Očekávám, že na ní budeme získávat body,” přidává. I Trojan si myslí, že na travnatém povrchu zatím Unčín neumí hrát. „Na umělku jsme byli zvyklí. V minulých sezonách jsme na ní dokázali porážet jakékoliv soupeře. Ale chtěli jsme hrát na přírodní trávě, protože ten fotbal na ní je prostě hezčí a pohodlnější, i když je pravda že jsme si příliš nezvykli. Je to i velikostí hřiště. Musíme na něm zlepšit obrannou činnost celého týmu.”

Co dalšího Sokol na podzim trápilo? O obraně, která není nejrychlejší, už byla řeč. „Dostali jsem se do nepohody, nebyla forma. Pak už na nás ležela deka, inkasovali jsme spoustu gólů,” mrzí Mokriše. „Každý zápas chybělo pár hráčů, třeba tři čtyři. Většinou kvůli práci. Bylo to znát,” uznává Trojan.

Během zimní přípravy se Unčínští scházeli v relativně slušném počtu, na trénincích bylo pravidelně 10 hráčů, což v případě Sokola nebylo v minulosti pravidlem. „Trénovali jsme od půlky ledna, měli jsme pár výběhů po Krupce. Odehráli jsme tři zápasy, porazili jsme Předměřice a Sobědruhy, prohráli jsme s Osekem, když jsme se čirou náhodou nesešli. Na jaře to bude obtížné, ale věřím v sílu našeho týmu. Určitě to nevzdáme bez boje!” je Mokriš připraven na trávníku, ať už přírodním či umělém, padnout za svůj klub.

I brankář Jiří Trojan věří, že mužstvo kouče Davida Toncara na záchranu má. „Rozhodně! Podle mě můžeme hrát minimálně střed tabulky. My měli před sezonou větší ambice. Musíme se na jaře lépe scházet. O záchranu se porveme.”