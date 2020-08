Nejdříve k tomu, co se stalo v kádru. Ovlivnila ho nějak současná situace?

Přijde mi, že covid v našem případě nic neovlivnil. Máme pouze jeden nový příchod Petra Siřištěho ze sousedního Háje. Začal s námi naplno sice již v březnu, ale po jednom zápase přišla ta nucená pauza. A také je tu nový trenér Jiří Eliáš, který pomůže dosavadnímu hrajícímu trenérovi Vencovi Müllerovi. Jinak se žádné zemětřesení nedělo.

Takže jste na tom jako v minulé sezoně?

Ano. Ani před ní se kádr nijak neobměnil. Víme, že mužstvo má svojí kvalitu, trápí nás spíše šíře kádru. Dorost nemáme, takže když se sejdou šichty nebo zranění, tak nemáme pořádně kam sáhnout. Naštěstí máme kvalitní a ochotné veterány, kteří nám v nouzi pomáhají, za což jim patří dík.

Jaké budete mít v nové sezoně cíle?

Chtěli bychom se pohybovat okolo pátého místa a trápit největší favority.

Bude rozložení sil podobné?

Věřím, že ano. Minulou sezónu, až na dva nebo tři kluby, byly mančafty poměrně vyrovnané, každý mohl porazit každého. Žádný zápas nebyl snadný, o to víc nás těší konečné páté místo, i když s drobnou pachutí nedohrané soutěže.

Na co se nejvíc těšíte?

Tak samozřejmě na fotbal. Pauza byla dlouhá. Naštěstí se nás nijak zvlášť nedotýká omezení počtu diváků, protože tisícovka lidí na náš fotbal opravdu nechodí, takže jsme rádi i za to, že můžeme hrát za účasti fanoušků.

A nemáte obavy, že se nedohraje, nebo že bude hodně odložených zápasů?

Obavy máme, ale s tím se nedá nic dělat. Bereme tu situaci, jak je a jsme připraveni, že mohou nastat různé komplikace.

Budete na stadionu dělat nějaká opatření? Směrem k hráčům i divákům?

Na stadionu bude k dispozici desinfekce, ale jinak žádná zvláštní opatření neplánujeme. V amatérském fotbalu je to složitější než v tom profesionálním, mezilidskému kontaktu nezabráníte; hráči chodí do práce, s fanoušky se setkávají v hospodách. Povinné testování hráčů a realizačních týmů se nás netýká. Myslím, že nemá větší smysl dělat další opatření, protože ten kontakt mezi všemi tam vždycky bude i mimo stadiony.

Cítíte, že hlad po fotbale je ted vyšší, když byla taková pauza?

Je to hráč od hráče. Půlka mužstva se těšila, snaží se nevynechat trénink, jsou hladoví. Ale jsou i tací, kteří si zvykli na spoustu volného času. Zjistili, že dokážou žít i bez fotbalu a ta chuť do tréninku už není tak velká. Tito hráči hledají momentálně hůř motivaci.

A teď k oslavám. Baník bude slavit stovku, tak jak to bude vypadat?

Jelikož jsme museli nuceně kvůli pandemii změnit termín, tak organizace byla složitější. Termín oslav je 12. září, je to už v rozběhnuté mistrovské soutěži, takže jsme vymýšleli varianty losu. Chtěl bych poděkovat Duchcovu, který nám vyšel vstříc tak, abychom během oslav odehráli mistrovské derby. Mistrovský zápas během oslav odehrají postupně mladší žáci, starší žáci a od půl druhé budou hrát dospělí proti Duchcovu, přičemž v poločasové přestávce se představí v minizápase i naši nejmenší hráči. Od 16 hodin se střetne naše stará garda proti týmu fotbalových internacionálů České repbuliky. Po posledním utkání se na ploše připraví prostor pro kapelu Malé Divy, která bude hrát od 18 hodin zhruba dvouhodinový koncert. Večer bude zakončený ohňostrojem.

Připravili jste pro fanoušky i doprovodný program?

Ano. Bude celodenní a bude probíhat po celém sportovním areálu. Děti si budou moci vyzkoušet i jiné sporty jako nohejbal, tenis, florbal, běžecké lyžování na kolečkových lyžích, lezeckou stěnu s instruktorem. Pro děti budou připraveny k vyzvednutí hrací karty, na které dostanou za účast na stanovišti razítko. Hrací karta se po zaplnění vhodí do losovacího osudí. Po utkání staré gardy pak bude vylosováno zhruba 20 - 30 dětí, které obdrží sladkou odměnu. K dispozici bude také nafukovací skluzavka pro děti, dospělí a odrostlejší mládež si bude moci vyzkoušet fotbal zorbing. Občerstvení budou zajišťovat čtyři stánky, tak věříme, že se nebudou nikde tvořit dlouhé fronty. Pak už stačí jen doufat, že nám vyjde počasí.



Připravujete pro diváky nějaké speciální suvenýry?

O suvenýrech mluvím již dlouho. Rád bych, ale nemám bohužel zatím tolik času, abych se tomu intenzivněji věnoval. Po dlouhých letech jsme si nechali konečně vyrobit klubové vlaječky, tak alespoň ty budou v omezeném množství k dispozici během oslav.



Nebudete se snažit ke kulatému výročí postoupit?

Do zápasu jde asi každé mužstvo s tím, že chce vyhrát. A když chcete každý zápas vyhrát, znamená to i chuť postoupit, ale není to naším hlavním cílem. Pokud by se náhodou sezóna tak vyvíjela, tak bychom si museli sednout a říct si, za jakých podmínek je to možné. Postup do vyšší soutěže s aktuální šířkou kádru by totiž byl holou sebevraždou. Ale uvidíme, jak se sezóna vyvine. Rok je dlouhá doba, změnit se může mnohé.