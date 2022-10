Bílině se v této sezoně daří, patři na špici tabulky. Že by se konečně povedlo postoupit zpět do krajského přeboru? Byl to váš předsezonní cíl? To, že se nacházíme na předních místech tabulky, nás určitě těší. O postupu do krajského přeboru, kam Bílina určitě patří, je zatím možné se bavit jen čistě teoreticky. Máme ale výborné fotbalové zázemí, krásný stadion, bude i nový trávník na umělce, disponujeme všemi mládežnickými kategoriemi – podle mě prostě do Bíliny krajský přebor patří.

A teď to na postup vidíte?

Počkejme ještě. Po posledním podzimním utkání si vše zanalyzujeme a řekneme si, jestli je možnost postoupit. Dle momentálních výsledků by se dalo uvažovat o postupových šancích, ale nechci, aby vznikl nějaký tlak na trenéry a hlavně na hráče. Cesta je ještě daleká, je před námi ještě hodně práce. Ale když se nám budou vyhýbat zranění hráčů, tak je vše otevřené.

S kým byste si to nahoře mohli rozdat?

O postup se určitě budou snažit Proboštov, Modrá, Junior Děčín, Pokratice a myslím, že i Roudnice má kvalitní a hlavně mladý tým.

Čemu přičítáte dobrou formu týmu? Povedla se příprava, nebo se vám povedlo tým vhodně doplnit? Nebo naopak tam posilování moc nebylo, tým drží už nějakou dobu pospolu?

To, že se nám daří, je určitě zásluha přístupu k tréninku. Snažili jsme se doplnit hráče na postech, které pro nás byly velkou slabinou. Povedlo se nám složit stoperské duo - máme Honzu Ulipa a Kryštofa Šebora. Honza má velký přehled v obranných činnostech, dominuje ve výškových soubojích. To jsme potřebovali, jsme proto rádi, že ho teď máme, protože jsou dlouhodobě zranění Martin Šoufek a Jirka Zavadil. Ale asi největší posilou je pro nás Milan Smrž, kdysi velký talent Ústeckého fotbalu

Vypadá to, že s mužstvem nic nedělá ani absence kanonýra Franty Tůmy. Dokázali jste ho na hrotu útoku plnohodnotně nahradit?

Franta Tůma je pro nás nepostradatelný hráč, určitě je jeho absence velkou ztrátou. Nahradit se nám ho určitě nepodařilo. To, že se nám daří dávat branky, je zásluhou našeho systému; snažíme se hrát v rozestavení 4-3-3 Během zápasu reagujeme na hru a měníme rozestaveni tak, jak potřebujeme. Myslím si, že to je ten důvod, proč se nám daří dávat branky. Snažíme se hrát útočný fotbal s menším rizikem v obranné činnosti, kde máme dobré stopery. Naše hra se odvíjí podle toho, jaké typy hráčů máme k dispozici. Styl hry je pro hráče fyzicky náročný, ale máme poměrně mladý tým, nikdo s ním nemám problém.

Ještě k Tůmovi. Říkal, že už to asi na I. A třídu po operaci nebude. Jak to vidíte vy? Počítáte se jeho návratem?

Franta si myslel, že operace bude znamenat konec jeho fotbalové kariéry. Měl v hlavě, že už by neměl na to hrát A třídu. Počítal s tím, že se vrátí domů do Obrnic. Ale kdo někdy hrál fotbal ví, že není jen tak skončit. Franta je toho důkazem – už se zapojil do tréninkového procesu a brzy se zase vrátí. Věřím že ještě v našem dresu ukáže své fotbalové kvality.

Pokud byste měl jmenovat jednotlivce, tak na kom hra Bíliny v současné chvíli stojí? Kdo je nenahraditelný? Nebo alespoň jmenujte osu týmu.

Samozřejmě, že naše hra je postavena na hráčích, kteří jsou důležitou osou našeho týmu. Tvoří ji již zmiňovaní Milan Smrž a Jan Ulip. Dále pak Tomáš Tóth, Dominik Schüssmann, ale dobré výsledky jsou zásluhou celého týmu. Jestli chtějí kluci vyhrávat, tak musí po prdeli jezdit všichni, jak se říká. (smích)

Je to, že jste nahoře, vidět i na jakési euforii v týmu? Že třeba kluci chodí na tréninky o to raději, že se scházíte v maximálním počtu? Nebo že je kolektiv soudržnější?

Euforie je po vyhraném zápase vždycky, ale u nás v Bílině se vždy zakládalo na tom, že kluci musí držet spolu. Když je dobrá parta, určitě se hraje líp. Důležité jsou tréninky, tam kluci musí makat, protože, jak jsem řekl, hrajeme fyzicky náročný styl. Zároveň ten trénink musí byt takový, že i během něj musí byt sranda. Proto kluci chodí na tréninky ve velkém počtu. Samozřejmě jsou všichni omezování zaměstnáním. Potkáváme se čtyřikrát v týdnu a v sobotu po každém zápase chodíme na večeře do naší oblíbené restaurace. Tam vše řešíme. (úsměv)

Jak máte rozdělené pravomoce s kolegou Junkem? Jak spolupracujete?

S Michalem nemáme nijak rozdělené pravomoce. Vždy se na všem domluvíme a vždy uděláme nějaký kompromis. Například jak postavit a připravit tým. Michal je ale ten hodnej a já ten zlej. (smích) Všichni se známe dlouhá léta, v týmu jsou hráči, které jsem trénoval v žákovské i dorostenecké kategorii, takže znám ty kluky dlouho. Michal ještě trénuje starší žáky, kde si vede velice dobře. Já se zároveň starám o chod klubu jako sekretář, takže máme práce až nad hlavu. Ale oba máme ten fotbal máme rádi.

Pomáhají vám diváci? Začali na fotbal chodit, když se daří?

V Bílině na fotbal vždycky diváci chodili, bez nich by fotbal neměl tu správnou úroveň Hodně nás chodí podporovat, jsme za to rádi. Chci jim tímto poděkovat za mě i za tým a za celý fotbalový klub.