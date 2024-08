Nejnižší krajskou soutěž bude hrát de facto stejný kádr, který hrál tu okresní. Na své poměry je velice silný a vyrovnaný. „Bohužel jsme přišli i přes naší snahu o jedno velké jméno, kterým je Lukáš Kopřiva. Patří k strůjcům úspěchu, dal 32 gólů za sezonu, to je nedám za celý svůj život. Po sezoně mě kontaktoval, že by se chtěl vrátit domů do Košťan. Umožnili jsme mu to, taková byla mezi námi dávno domluva. Vůbec nikdo mu to nemá za zlé, zůstáváme přátelé,“ vrací se Janeček k odchodu „Kopra“.

Atmosféra na fotbale v Dubí | Video: Deník/František Bílek

Kádr áčka rozšířili hráči béčka, které bylo zrušené. „Vzali jsme k nám pár kluků, kteří mají zájem pořád hrát – Láďa Trumpus, Kuba Klaban, Lukáš Doležálek a nebo Láďa Vrabec, ti nám pořád mají co nabídnout. A hlavně si na nich vážím jejich srdce, které bije pro SK Dubí. Dále máme rozjednáno asi 5 – 6 hráčů včetně gólmana, pracujeme na tom.“

Dubí povede v I. B třídě nová dvojice trenérů Jan Zubr – Patrik Rejfek. „Zatím máme za sebou první společný měsíc a všichni jsou spokojení. Je na nich vidět ten zápal a energie pro věc. To jsme moc rádi, protože v dnešní době je dost těžké sehnat lidi, kteří by chtěli trénovat na nějaké úrovni.“

Kdo tvoří osu mužstva? „Každý v mých očích má své místo v týmu a patří tam. Každopádně za zmínku stojí určitě David Náhlovský a Martin Sidor, to jsou režiséři celé naši hry; oni jsou okamžitě znát na hřišti… Ale i tihle dva k sobě potřebují ty správné koně, takže Kubu i Lukáše Pelce, Tomáše Zachardu nebo Filipa Kopeckého. Každopádně si dál nedokážu představit kabinu bez Patrika Kliského, Fandy Hány a nebo Dominika Ferstela, ti zase dělají kabinu kabinou, takže atmosféra, srandy ale i motivace. A tak bych mohl pokračovat, každý prostě patří do toho jádra týmu a bez nich by ta osa nebyla úplná, což dokazuje to, že v Dubí jsme pořád dobrý kolektiv a super parta."

Na stadion Rudolfka už na okresní přebor chodily mraky diváků, výjimkou nebyly i dvě tři stovky. Neutrpí návštěvnost změnou času? „To je velká neznámá. Budeme totiž hrát v sobotu od 10.30. Věřím, že fanoušci i tak přijdou a budou fandit,“ těší se Janeček. „Moc na výběr jsme neměli - buď 10.30, nebo 17. Volba byla jasná. Snažíme se času přizpůsobit výběr občerstvení ve stánku, kde mimo klobásy budou i párky nebo třeba obložené housky. A také padl nápad na Dubské snídaně v podobě míchaných vajíček a nebo volských ok k párkům. No a my pak budeme mít více času na víkendové lumpárny," dodává s úsměvem.

V sobotu hraje Dubí poprvé doma, od půl jedenácté hostí Údlice.