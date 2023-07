„Bylo to o tom, kdy dáme ty góly. Jak už byl stav šest sedm nula, tak to ztrácelo náboj. Musím upřímně říct, že to byl takový lepší trénink, ale každý zápas dobrý," byl po duelu spokojený Petr Vrabec, nový trenérský parťák Jiřího Němce.