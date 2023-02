Novými tvářemi v zimní přípravě jsou Martin Sukdolák z Bíliny (19 let), Michal Sak z Chlumce (26), David Veselý rovněž z Chlumce (23) a Petr Sokol z Teplic (17). „Jsou to kluci z nižších soutěží, ještě zkoušíme další. Máme vyhlédnuté i nějaká známější jména a zkušené hráče, ale zatím bych nechtěl prozrazovat, o koho jde. Především je potěšitelné, že jsme kádr udrželi. Chceme ho posílit, například nás pálí brankářský post, kde máme jen Kosinského."

Oldřichovští už mají za sebou tři přátelské zápasy. Roudnici (4:3) a Proboštov (5:2) porazili, s německým celkem nižší soutěže prohrál. „To byl první zápas, hráli jsme někde u Drážďan. Postupně se to lepší, ale celkově to vypadá spíš jako když postavíš starší přípravku. Ale to je tím, že je tam spousta nových tváří, prostě jsou kluci ještě nesehraní," usmívá se Schrenk. V sobotu od 11 hodin bude TJ Oldřichov hrát v Srbicích.

Na jaře by se rád oldřichovský předseda co nejdřív zbavil záchranářských starostí. „Nejen já! I náš trenér Bora Matouš by byl rád co nejdřív klidu. Abychom mohli do sestavy dávat mladíky a snažit se to mužstvo postupně omlazovat. Bora je u nás snad už jedenáctou dvanáctou sezonu, už je mu skoro padesát pět, ale pořád je připraven do hry, pokud to vyžaduje situace. Je to takový nesmrtelný strejda."

Aby na jaře vše klapalo, je potřeba náležitá tréninková docházka. „Máme tam pár šichťáků. Ale, a to je rarita našeho celku, snad 30 procent učitelů a ředitelů na různých postech," dává Schrenk k dobrému.

Oldřichov si hodně pomohl v závěru podzimu, kdy poslední dva duely vyhrál. Střelecky ho držel Ondřej Bartko, jenž přišel před sezonou z Blažimi. „Ten se nám povedl. Je šikovný, gólový. Získali jsme ho přes jeho kamaráda a přes Domoušice. Bylo to takové ´jedna paní povídala´. A byl náš. Kéž by se nám takových posil povedlo přivést víc," přeje si předseda TJ Oldřichov.