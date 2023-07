Zkušený kouč přijal nabídku na angažmá v Proboštově právě před minulou sezonou. Postup nebyl povinností, ale snem. „Toužili jsme po něm, ale opravdu jsem netušil, že to bude tak jednoduché. I. A třídu jsme vyhráli s velkým náskokem. Svědčí to o tom, že kluci pochopili nutnost poctivě trénovat a mít odpovídající přístup. Za to je chválím a osobně mě to moc těší."

Při svém příchodu Němec, olympijský vítěz z roku 1980, pronesl, že práce ho bude bavit jen tehdy, pokud jeho svěřenci budou plnit dané pokyny. „Tohle zvládli opravdu na jedničku. Měl jsem pořád chuť do tréninků, v Proboštově mě to bavilo. Měli jsme parádní jaro, prohráli jsme jen na umělce v Klášterci. Povedla se nám zimní příprava, z ní se těžilo. Je to hodně o tom tréninku; když se bude chtít pracovat, tak to půjde. I ti, kteří nejsou tak dobří fotbalisti, půjdou nahoru, protože získají kondičku, určité návyky. A pak se dá hrát s každým," tvrdí Němec.

FOTO: Proboštov slavil postup do krajského přeboru. Zkusí se na něj posílit

U řady hráčů vnímá velký výkonnostní posun. „Nechci je jmenovat, ale někteří mě opravdu hodně překvapili. A to ještě jsou tu hráči, kteří by na tom mohli být daleko lépe, kdyby je nebrzdila práce. Jenže je jasné, že na této úrovni se chodí do práce."

Musel někdy na první pohled klidný trenér zařvat? „Ale to víte, že musel. Nejde jen chválit a myslet si, že to půjde samo. Jsem rád, že kluci pochopili moje zásady a to, že jsem náročný, i když to není první nebo druhá liga. Oni pochopili, kdo je trénuje, že od nich chce co nejzodpovědnější přístup, protože na něj byl od svých hráčů celou trenérskou kariéru zvyklý. Za to všem v Proboštově patří velké díky. Za jejich práci přišla odměna v podobě krajského přeboru."

Dozná kádr TJ Proboštov velkých změn, nebo si krajský přebor zahrají ti, kteří si ho vykopali? „Necháme kádr, jaký je. Je kvalitní, ale potřebuje doplnit o minimálně dva dobré hráče. Zvednou konkurenci, pomůžou. Zápasy v krajském přeboru pak budou pro celý tým o něco lehčí. Ale už jsem klukům řekl, že ta příští sezona bude těžší; už se určitě nebude v takové míře opakovat ta jarní jízda. Přijdou i porážky. Pak bude důležité, aby se s nimi jejich hlavy dokázaly vyrovnat a aby i po nezdarech měli hráči ten poctivý přístup."

První proboštovskou posilou by měl být 27letý Jiří Baran, který se do klubu vrací po angažmá v Německu. Problémem na začátku sezony však bude několikazápasová absence střelce Zbyňka Záveského, který dostal po incidentu v Novém Sedle vysoký trest.

Proboštov začne sezonu 12. srpna domácím zápasem s Neštěmicemi.