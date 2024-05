Osmý Most versus čtvrtý Proboštov pod taktovkou bývalého československého reprezentanta Petra Němce. Tomu šedivé vlasy ještě více zešedly už po pár minutách hry – ve třinácté minutě už to bylo 3:1 pro Most. Poločas? 4:3 pro domácí juniorku Baníku. Hosty držel ve hře zkušený kapitán Zbyněk Záveský, ve finále autor hattricku.

Fotbal se hrál náramný. I hosté z blízkého blešího trhu se zastavovali a koukali, jak se hra přelévá ze strany na stranu jako voda na rozbouřené palubě. Po obrátce stran už se gólově tolik nechumelilo, ale šance byly krásné a oba týmy vytáhly do popředí kanonýry, co to umí pustit z dálky – odolali oba brankáři. Fanoušci se bavili, trenérům stály vlasy. Baník Most nakonec slavil 5:3.

„Pár týdnů jsem pro zdravotní problémy na fotbale nebyl, Mostu se nedařilo a teď jsem přišel a tohle. I trenér si mne dobíral, že mám chodit častěji. Béčko super,“ chechtal se mostecký fanoušek všem známý pod přezdívkou Drobek, který na Souši pustil nahlas hlasivky, které jsou jeho devízou. Pozadu nebyla ani fanouškovská podpora z Proboštova, která na soušský stadion dorazila.

„Za deset deset by se asi nikdo nedivil, ale my jsme Mostu dali sami tři góly v prvním poločase jako na podnose. Pak je to těžké. Most má mladý, běhavý tým. Byla to divočina jako před týdnem ve Vilémově,“ hodnotil proboštovský kapitán Zbyněk Záveský.

Most šel štěstí naproti. Sám to popsal agilní Enis Hopi, který lítal jako čertík na drátku a ve 13. minutě proměnil penaltu. „Super zápas. Hráli jsme na tři útočníky, takže si myslím, že tohle nám vyhovuje trošku více. Snad jen se více sepnout v obraně, ale když takhle budeme pokračovat, tak budeme vyhrávat,“ popisoval Hopi, který se svou partou připravil fanouškům parádní podívanou. Určitě lepší než o pár hodin později mostecké áčko ve třetí lize, které doma podlehlo posledním Přepeřím 1:2.