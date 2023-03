"Asi to nebyl moc hezký zápas pro diváky, ale před klukama musím po jejich taktickém výkonu semknout," řekl předseda proboštovského klubu Michal Račuk.

Junior Děčín dostal po rychle inkasované brance zpátky do hry po deseti minutách Martin Fejfar, avšak dvě proboštovské trefy v posledních třech minutách rozhodly o všem. "Kromě toho jednoho góla a možná jedné šance jsme Děčín do ničeho nepustili. Parádní trefa Záveského v 87. minutě pomalu z poloviny hřiště rozhodla, je vidět, že je to fotbalista, má neskutečný přehled," chválil nyní 38letého fotbalového elegána, bývalého hráče FK Teplice, klubový šéf. A jedním dechem dodal: "Pojistka Lukáše Brodského v poslední minutě už definitivou."

Proboštovská parta jela do Děčína s určitým respektem. "Junior jsme sledovali, víme, že měl v zimní přípravě výborné výsledky a porážel i soupeře z krajského přeboru. V zápase možná domácí byli více na balonu, ale v podstatě pouze na své půlce nebo ve středu hřiště. Utkání rozhodl skvělý týmový výkon a opravdu výborná taktika našeho trenéra, kterou kluci do puntíku splnili. Z tohoto pohledu se jednalo o náš nejlepší zápas sezony," konstatoval Račuk.

Proboštov uhájil první příčku tabulky. Má tři body náskok na Sokol Pokratice/Litoměřice a čtyři na sobotního soka z Děčína.

"Hrálo se tam na umělce, která pro naše starší kluky, kteří jsou leckdy potlučení a bolí je kolena, není ideální, ale pro oba týmy byla stejná. My teď v sobotu budeme hrát s Mojžířem také na umělce. Chtěl bych diváky pozvat od 11.30 na Anger, budeme jejich pomoc potřebovat," řekl Račuk a chválil atmosféru i dobře zvládnuté děčínské jarní premiéry.

Domácí byli z výsledku zklamaní. „Hodně nás ovlivnil fakt, že musel odstoupit Matěj Šmalcl a Radek Vicany. Pak už to směrem do útoku bylo slabé. Měli jsme asi mírnou převahu, ale moc šancí nebylo. Škoda, že stavu 1:1 neproměnil velkou příležitost Radek Heinzel, který trefil břevno. V závěru pak Proboštov prodal svoje zkušenost. Využil našich chyb, které v závěru potrestal. Remíza by asi byla spravedlivější, teď nemáme ani bod. Jsme zklamaní, ale budeme bojovat dál. Prohráli jsme bitvu, válku ale ne. Teď bude záležet, jak na tom kluci budou zdravotně. Chtěl bych také poděkovat divákům, že jsi k nám našli cestu ve větším počtu a podporovali nás,“ dodal děčínský trenér Petr Voříšek.