„Ten povrch byl pro nás nezvyklý, přesto jsme první poločas zvládli a kdybychom ho vyhráli 2:0, tak se nikdo nemohl divit," řekl Michal Račuk, předseda TJ Proboštov.

"Po přestávce jsme si rychle inkasovaným gólem zkomplikovali a třebaže jsme se opět dostali do vedení, tak soupeř z ojedinělé šance vyrovnal. Naštěstí jsme to v závěru strhli na naši stranu. Byl to těžký zápas proti hodně kvalitnímu a fotbalovému soupeři, Litoměřicko hrálo dobře o to je pro nás výsledek cennější."

Chválil především své hráče. „Kluci to odmakali, musím pochválit všechny. Vsadili jsme na naši venkovní taktiku, na rychlost našich hráčů a na zajištěnou hru z obrany na brejky. Jako nováček asi nemůžeme jako hostující tým vsadit na fotbalovost. Už se těšíme na sobotní dohrávku na Angeru. Na zápas proti Modlanům zvu všechny fanoušky,“ dodal Račuk.