„Kdyby to bylo deset deset, tak by se asi nikdo nedivil. My jsme bohužel nabídli Mostu tři góly sami. To je potom těžké. Most má mladý, běhavý tým. My podobnou divočinu zažili před týdnem. Soupeře jsme špatně dostupovali, nic prostě. Škoda,“ mluvil k zápase Záveský a připomněl předchozí duel ve Vilémově, kde jeho Proboštov slavil 6:5.

Proboštovští borci sice v Mostě padli, ale v tabulce nejvyšší krajské soutěže se drží na pátém místě dva body od čtvrtých Srbic a čtyři body od třetích Neštěmic. Sezonu bere Záveský zatím povedenou.

„Je úžasná, nebudeme hrotit, že jsme prohráli, že někde prohrajeme. To se prostě stane. My jsme si takovou sezonu ani nevysnili, kterou letos prožíváme a ještě máme tři kola do konce a ještě máme všechny doma. Takže my můžeme ještě získat devět bodů a třeba se ještě posunout výše,“ dokreslil proboštovský lídr.

Jak bral zprávu, že nedávno v rozehrané sezoně skončil lídr z Brné, který čtyři kola před koncem podzimu poslal odhlášku ze soutěže.

„Tohle asi muselo překvapit každého. To nikdo nečekal, že prostě zničehonic Brná skončí. Navíc vyhlašovali, že chtějí postoupit, loni nepostoupili, letos chtěli. Čekali jsme, že to bude normální, ale je to na ho*no. Teď bude soutěž akorát neregulérní. Já bych to nechal být, zkontumoval bych všechny zápas a hotovo. Byl by klid,“ dodal Záveský.