Oldřichov má na třetím místě z patnácti duelů 31 bodů, jen o dva méně než druhé Srbice a o další dva méně než vedoucí Litoměřicko.

V čem tkví kouzlo celku od Barbory? „Vsadili jsme na týmový výkon, ochotu a vůli každého našeho hráče udělat pro tým a jeho úspěch maximum. Naši hráči dokážou pracovat pro mužstvo, i když to bolí, a tam někde já vidím ten hlavní důvod toho, že se nám dařilo. Další důvod je to, co vypadá jako fráze, ale u nás to tak opravdu je – fungující parta kolem zkušených a spolehlivých hráčů Sedláčka, Kočího a Vosátky. Jsem moc rád, že jsme ustáli těžké období v Oldřichově, kdy se nám nedařilo a užívám si s kluky současnou parádní jízdu. Děkuji jim tímto za všechny, kteří se o fotbal v Oldřichově starají a za naše fandy.“

Ne vše ale bylo na podzim růžové. Matouš souhlasí. „Třeba domácí ztráta s Perštejnem a špatný výkon v Kadani,“ říká. „Pro nás, jako pro nováčka v soutěži, je každé utkání těžké. Je tu několik výborných týmů. Kluci ale svými výkony a svým přístupem dokázali, že nejsou o nic horší,“ přidává.

To, jak postupem času Oldřichovu rostlo sebevědomí, potvrzují i Matoušova slova o posledním duelu podzimu s Mostem. "Na tento pro nás prestižní zápas jsme se moc těšili. Věřil jsem klukům, že Most porazí. Nakonec to sice byla výhra až po penaltách, ale pro Oldřichov je to i tak určitě krásné vítězství. Opět tam byl kvalitní týmový výkon a obrovská vůle kluků uspět se soupeřem zvučného jména, to byly naše hlavní a účinné zbraně,“ libuje si oldřichovský kormidelník.

Síla Oldřichova byla především v zápasech před vlastními fanoušky. V domácích duelech byl na podzim v celém krajském přeboru nejlepší! Ani venku si ale nevedl zle. Z patnácti duelů padl v základní hrací době jen dvakrát – v Litoměřicích (0:2) a v Modlanech (1:2).

Oldřichovští se zároveň pyšní nejlepší obranou soutěže (0,8 gólů na zápas). V devíti případech udrželi čisté konto. V útoku to ale překvapivě žádná hitparáda nebyla. Nejlepším střelcem se stal se sedmi brankami Oldřich Zícha. Celkem „Matoušovci“ skórovali v 24 případech (1,6 branek na zápas), jen tři celky byly v tomto ohledu horší.