Že sezona končí, mu ani líto není. „Tím, že máme dost zraněných a polámaných, tak jsme v podstatě i rádi. Potřebujeme doléčit, dobít baterky a dobře zvládnout zimní přípravu, aby jsme dobře rozjetou soutěž na jaře dotáhli do nějakého zdárného konce,“ dodal Račuk.

Dobroměřice sice skončily v lepší polovině tabulky, ale parta kolem trenéra Davida Holečka měla na prahu sezony asi o trošku vyšší cíle než aktuální sedmou pozici. „Chtěli jsme navázat na domácí zápas a výkon, ale dva hráči nám vypadli a nebyli jsme to my. Přišlo mi, že jsme si třicet minut minut prohlíželi ligový stadion a Stínadla a byli jsme jen na výletě. Po půlhodině bylo po zápase. Ve druhé půli jsme se chtěli pokusit se zápasem něco udělat, aby to nebyla taková ostuda, ale moc se nám to nepovedlo. Doma na podzim dobrý, venku jsme jiní, musíme si to teď nějak rozebrat,“ řekl po zápase Holeček.

Rovněž v Bílině jsou rádi, že končí podzim. Nedávno se bílinští fotbalisté vyhřívali na vedoucí příčce tabulky, ale po sérii neúspěšných výsledků přezimují na čtvrtém místě. Bílina v posledním zápase podzimu doma podlehla Libouchci 1:7, týden před tím kapitulovala se Spořicemi 0:5.

„Na závěr podzimu musíme rychle zapomenout. Ukazuje se, že máme několik problémů. Tím prvním je obranná hra, zatímco v útočné fázi se cení kreativita, v obraně je třeba správně plnit úkoly a mít vžité stereotypy bránění. Tady máme prostor ke zkvalitnění hry. Druhým naším problém je nedostatek vůdčích typů v mužstvu. Absence Šoufka v posledních zápasech to dokázala. Třetí problém je vnitřní kázeň některých hráčů, protože nějaké červené karty byly zbytečné, stejně jako fauly v emocích nad rozhodnutím rozhodčích,“ řekl bílinský předseda Petr Procházka.

„Utkání hodně ovlivnilo brzké vyloučení domácího brankáře. Na druhou stranu už v té době jsme vedli 1:0 a Denis Lácha, jehož golman fauloval, šel sám na branku, takže by to pravděpodobně bylo o dvě branky,“ popsal klíčový moment ze 17. minuty hostující kouč Václav Strádal. Právě Lácha nakonec stihl hattrick, za stavu 1:5 přišli domácí ještě o dalšího vyloučeného hráče, v devíti hrajícího soka pak Libouchec potupil dalšími dvěma trefami. „V první půli jsme měli hluchou desetiminutovku, kde mohli domácí korigovat, ale nestalo se, pak už byl duel zcela v naší režii. Pro Bílinu je to krutý výsledek, na druhou stranu jsme ale měli šance ještě na dalších zhruba pět gólů. Konečně jsme vyhráli zápas na závěr nějakého hracího období, což se nám dlouho nepovedlo, takže velká spokojenost. V tabulce jsme se vyšvihli nahoru, panuje u nás tedy dobrá nálada. Teď si odpočineme a v lednu skočíme do zimní přípravy,“ dodal libouchecký lodivod.

Smutek, že podzim končí, panuje ve Spořicích. Ty rozjely sezonu hororově, ale v posledních zápasech zabraly a sunou se tabulkou vzhůru. Spořice naposledy venku vypráskaly vysoko 7:0 Modrou. „Skoro je mi líto, že je podzimní část u konce, protože naše výkony měly vzestupnou tendenci a hráli jsme přesně tak, jak jsem si představoval. Bohužel v těchto dnech už terény hřišť nejsou nejlepší, takže náš výsledek lehce zkresluje, protože šlo o těžký zápas,“ řekl spořický trenér Rostislav Broum.

Debakl schytaly také Ervěnice-Jirkov, které padly 0:6 v Roudnici. „Už jsme to domácím divákům dlužili, tak naštěstí jsme se rozloučili solidním výkonem a dobrým výsledkem. Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme nějaké gólovky, ale prosadili jsme se až po čtvrthodince. Soupeř měl sice za stavu 0:0 také jednu šanci, ale ta byla snad jediná za celý zápas. V poločase jsme vystřídali čtyři hráče, nechtěli jsme, aby kluci dlouho mrzli na lavičce. Výhra byla zasloužená,“ řekl asistent roudnického trenéra Daniel Slezák.

„Nám to v den zápasu odřeklo pět hráčů, takže jsme přijeli vyloženě splácaní. Sice jsme měli šanci, nějaké pološance, ale trápí nás dlouhodobě nedostatek hráčů. Na plac šli i tři dorostenci. Ta kvalita v týmu není. Je to jednoduché, buď přes zimu posílíme, nebo spadneme,“ nastínil smutnou jirkovskou realitu trenér Miloslav Gutwirth.

Derby celků z Děčínska ovládl Junior, který v Rumburku po obratu z 0:2 na 3:2 uhájil druhou příčku. „Na kluzkém terénu začal Rumburk lépe, my jsme do toho vstoupili špatně. Probudili jsme se v závěru poločasu. Po změně stran jsme byli lepší, v závěru jsme mohli přidat i další branky. Opět se ukázala naše bojovnost, když jsme zase otočili nepříznivý vývoj. Přezimujeme nečekaně na druhém místě v tabulce. S kádrem plným odchovancům nás tak na jaře čeká překvapivě boj o postup do krajského přeboru,“ řekl vedoucí Junioru Miroslav Tyl.