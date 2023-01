Po podzimu jste na čtrnáctém místě. To je asi pro vás velké zklamání, že?

Samozřejmě je to zklamání. Spoustu bodů jsme poztráceli naprosto zbytečně. Na jaře nás tak čeká hodně těžkých zápasů. Začátek soutěže ušel, druhá polovina podzimu se nám výsledkově nepodařila.

Když jsme spolu během sezony mluvili, stěžoval jste si často na velké problémy se sestavou…

Nebyl ani jeden zápas, kdy jsme byli kompletní. Sestavu nám hodně ovlivňují pracovní povinnosti, s tím v dnešní době nic nenaděláme. Ale někdy byly absence některých hráčů, když to řeknu hodně mírně, takové podivné!

Překvapila vás nějak tabulka I.B třídy?

Na předních příčkách jsou týmy, od kterých se to tak trochu čekalo. Dost překvapily Dušníky, které mají hodně dobrý tým. Nečekaně vysoko jsou Bohušovice. Na opačném konci tabulky mě nemile překvapilo postavení našeho týmu, kde jsem očekával takový lepší střed tabulky.

Už jste zahájili zimní přípravu?

Zimní přípravu jsme zahájili 21. ledna. Potřebujeme dost potrénovat, vše záleží na přístupu hráčů. Protože keců a slibů už bylo dost. V rámci turnaje v Děčíně sehrajeme pět zápasů.

Vy budete na jaře pokračovat v roli trenéra?

Já pokračuji dál. Nejsem z těch, co utečou, když se nedaří. Ale někdy jsou dny, že bych se na to nejraději vykašlal. Moje generace už nějak moc nechápe přístup k fotbalu, kterou má dnešní hráčská generace.

Co kádr? Budou nějaké změny?

Kádr zůstává stejný, nikdo nový zatím na obzoru není. Spíše asi oslabíme. Kuba Chmelík chce po narození druhého děcka fotbal upozadit. Tak uvidíme.

Jarní cíle budou, vzhledem k vašemu postavení, asi jasné, viďte…

Naše cíle jsou jasné – záchrana. Potřebujeme se včas dostat do klidnějších vod a nehonit záchranu na poslední chvíli.

Je někdo, koho byste za podzimní výkony pochválil? A naopak?

Že by zrovna někdo vyčníval, tak to asi ani ne. Ale každý z hráčů má určitě na víc, než co předváděli na podzim. O tom jsem přesvědčený. A doufám, že to stejně vidí samotní hráči.

Dokázal jste si přes zimní přestávku od fotbalu odpočinout?

Ale jo, skoro na dva měsíce jsem českokamenický fotbal vytěsnil z hlavy. Jinak to nejde, to bych se za chvíli asi zbláznil.

Zdá se mi, že trénovaní týmu v krajské soutěži je v současné době hodně náročné. Jak to máte vy?

Trénování v I.B třídě není časově ani fyzické náročné. Je to ale na hlavu. Já se čím dál tím víc neumím a ani nechci ztotožnit s přístupem a chováním hlavně mladších hráčů vůči kolektivu. Není přece normální, abych měl v pátek nějakou sestavu a hodinu před výkopem mě z toho z různých důvodů vypadne pět hráčů. A o dalších dvou jsem třeba nic nevěděl. Ale to je asi prostě úděl většiny trenérů v krajských soutěžích.