Se svými svěřenci nechce tlačit na pilu, přesto ale po očku pošilhává po případné možnosti postupu. „Myslím, že jaro bude hodně zajímavé. O první místo se může rvát šest mužstev. My chceme hrát pěkný fotbal, bavit diváky a udělat si chuť na nové hřiště. Mohli bychom na něm hrát poslední tři čtyři zápasy, ale nebudeme to hrotit, ještě zůstaneme v Lahošti. Uvidíme, jak to půjde. Zatím budeme v závětří a když se bude dařit, zaútočíme," slibuje muž, který ještě na podzim čas od času naskočil do akce.

V první přípravě proti Lipsku, které podporovala dvacítka hlučných fanoušků, měl k dispozici téměř kompletní kádr, mohl se tak naplno věnovat trenérským povinnostem. „Konečně jsme se sešli v dobré sestavě. Takhle kdyby to bylo i v mistrácích, tak nebudeme mít žádné problémy. Sice teda chyběla celá obrana, ale poradili jsme si s tím," těšila ho hojná účast.

S Lipskem se Duchcovští utkali už minulý rok, kdy prohráli vysoko 1:6. „Ono to bylo do nějaké šedesáté minuty vyrovnané, pak jsme odpadli. Ale asi jsme se Němcům líbili, protože si nás vybrali znovu jako tým, se kterým se chtějí utkat." Roten Stern, čili Rudá hvězda je totiž v Česku na soustředění, „freundschaft" ji přijde k duhu.

I Duchcov si navázání přátelství pochvaluje. „Máme jistotu, že se soupeře sejde. Kdybychom se utkali s nějakým týmem z okresu, tak by hrozilo, že nebude kompletní, nemělo by to takovou kvalitu. Lipsko bylo z mého pohledu na úrovni krajského přeboru. Hlavně hodně běhalo, to nám dělá všeobecně problémy. Ve středu budeme hrát s Oldřichovem pohár a myslím, že ten tak běhat nebude. Tak snad nám ten duel s Němci pomůže."

Františku Macháčku, jak se váš kádr v zimě změnil? Kdo odešel, kdo přišel? „Jeden odchod je v jednání, roli hrají rodinné důvody. Ale tři hráče jsme získali, nebo tedy vše je na dobré cestě, aby tomu tak bylo. Vrací se náš odchovanec Petr Hájek. Na to, že je mu 17 a obranu dřív nehrál, tak to teď proti Lipsku zvládl. Dále přišel Ukrajinec Vitalii Raiets. Musí se ještě obouchat, fyzicky na tom není špatně. A pracujeme na mladém Merglovi z Košťan."

Získáním tří mladých fotbalistů by si Duchcovští pomohli po fyzické stránce. „Jsou to kluci, kteří jsou ochotní běhat, to potřebujeme. Navíc máme radost, že se uzdravují ti, kteří část podzimu promarodili. A těší mě i příprava, točí se tam tak jedenáct lidí z áčka, to dřív nebylo. A už to začíná na některých z nich být znát," dává Macháče palec nahoru.