"Chyběli Bečvařík, Katrenič, Iljazi, Tóth. Šoufek se mohl zapojit až v samotném závěru. Na lavičce tak vedle něj usedli jen veterán Kotěšovský a brankář Kindl," zmonitoroval situaci předseda bílinského klubu Petr Procházka.

Na hřišti to jiskřilo. Za hosty se před koncem poločasu trefil Schüssmann, jenž zakončil po kolmici aktivního Klímy. Bílina pak bránila náskok a až osm minut před koncem přidala pojistku v podobě druhé branky.

„Za tři body jsme samozřejmě rádi. Kluci, kteří dnes utkání odehráli ukázali charakter. Houževnatý soupeř chtěl tři body a my jsme museli vyvinout velké úsilí, abychom si body odvezli. Několikrát jsme míč vykopávali z brankové čáry. I takový je někdy fotbal. V minulém týdnu byla soupeřova branka zakletá pro nás, tentokrát se karta obrátila,“ okomentoval průběh utkání Michal Junek, jeden z trenérů FK Bílina.

Také ledvickou Viktorii několikrát podržel brankář. Matěj Kukla předvedl velké zákroky. "Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře, do desáté minuty jsme mohli prohrávat 0:3, hosté šli několikrát samy na bránu, ale gólman nás podržel a třebaže jsme prohrávali, dokázali jsme do poločasu vyrovnat. I ve druhé půli se hrálo oboustranně kvalitní utkání, my jsme odskočili na 3:1, ale po chybě nechali Libouchci vřelit kontaktní gól. Ke konci už asi soupeři docházely síly a my přidali po hezkých akcích a zakončení Adama Koudelky další branky," řekl k cenné výhře šéf ledvického klubu Ryška.