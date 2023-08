Duchcov rekonstruuje svůj trávník, minimálně podzim tak musí strávit v nedaleké Lahošti. Na Málkov se nepřišla podívat ani stovka fanoušků, což Macháčka mrzelo. „Byla tam tak půlka toho, co chodí k nám. Ale asi je to i tím, že jsou prázdninami, třeba to bude příště lepší, když budeme bodovat."

Během prvního poločasu sice domácí celek prohrával, do poločasové přestávky ale skóre otočil ve svůj prospěch. „O půli to bylo 3:2. Pak už jsme měli osud zápasu úplně ve své režii. Možná to bylo i tím, že soupeř ve velkém vedru odpadl. Jinak ale musím říct, že Málkov nemá špatné mužstvo," konstatoval duchcovský trenér po výhře, na které měl lví podíl autor hattricku Tomáš Orlt.

V kabině zazněla po obligátním „cigi caga" oslavná básnička od bývalého brankáře a člena realizačního týmu Petra Veličky, která vylíčila dění na hřišti. „Šancí bylo fůra, dali jsme jim bůra," buráceli hráči i trenér.

Ve druhém kole se Duchcovští vydají do Března, za které nastupuje internacionál Jan Rezek. „Uvidíme, jestli bude hrát, ve stejný den mají jeho Teplice doma Spartu. Ale to je až večer, náš zápas se hraje dopoledne, tak možná nastoupí. Přizpůsobíme se podle toho," vyhlíží už Macháček další souboj.

Má v hlavě, jak Rezka zpacifikovat? „Ještě nedávno hrál třetí ligu, takže bude pořád výborný. Na takové hráče platí hlavně tvrdost, takže pokud bych nastoupil, tak bych se snažil hrát fyzicky. Ale já budu radši, když budu moct zůstat jen v roli trenéra. Bohužel bude chybět Barnat, to je další tvrdý hráč, nějak to poskládáme."

Macháček prozradil, že Duchcov touží získat do kádru ještě nějakou posilu. „Pomalu se rýsují dva přestupy. Měli by to být hráči do obrany, kteří mají velkou kvalitu, protože jsou z vyšších soutěží."