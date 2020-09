V minulé sezoně jste byli jako nováček překvapením soutěže. Jaká bude ta nová?

Budeme určitě chtít hrát nahoře. Máme dobrou partu.

Tu tmelí kouč Bora Matuš. Ten je v Oldřichově déle než vy, že?

Já tu jsem šestý rok, Bora už tu byl. Může tu být snad už deset let. Cením si ho, protože on s Oldřichovem spadl až do B třídy, ale nikdy neřekl, že to zabalí, že toho má plné zuby. Vždycky to kousal a snažil se partu vytvořit. Teď to má dobře namíchané a daří se. Kluci jdou za ním. I k nám chodí kluci třeba z dorostu Teplic, který se pak už nechytí. Ví, že je tu dobrá parta, že se tu hraje dobrý fotbal, že tu zapadne. Zkrátka to tu funguje. Tady to už asi dosloužím. Už dodejchávám, ale ti mladí kluci mi pořád věří. Cítím se tak vedle nich dobře, proto v Oldřichově pořád jsem. Snažím se jim důvěru splatit góly, občas se to povede.

Jak dlouho budete hrát?

Dokud mi to zdraví bude sloužit, dokud tu bude takováto parta, zázemí, tak budu šlapat , abych co nejvíc pomohl. Teď nám chybí Olda Zícha, typický zakončovatel, který je po operaci. I proto hraju pořád. Jen je škoda, že kvůli práci nestíhám občas tréninky. Jezdím do Německa montovat, přijíždím pozdě domů. Pátek si s kluky dám, ale ta středa mi občas chybí.

Máte spoustu zkušeností, ale ligu jste si vlastně nezahrál, i když k ní bylo kousek, je to tak?

Ligu jsem bohužel nehrál. Byl jsem s Teplicemi u té postupové sezony a pak mi vedení domluvilo hostování v Blšanech, protože jsem sloužil v podbořanském oddílu vojnu.

Jaké to bylo v Teplicích?

To byla skvělá parta, ale my mladí byli trošku stranou. Prostě jsem to oddřeli, ti starší si to pak užívali. Dřív to bylo jiné. Ale bylo to dobře namíchané. Nejradši vzpomínám na oslavy postupu. To jsme jezdili na střeše autobusu, koupali se v kašně na Benešáku. Já jsem nebyl snad tři dny doma. (smích)



Který zápas Teplic si vybavujete?

Nejvíc si pamatuji na duel s Ústím, kde jsem dal dva góly. Jeden z nich byl rybičkou, soupeř mi při snaze mu zabránit prokopl pusu, musel jsem pak na šití do nemocnice. To jsem měl ještě spoustu vlasů, byl jsem kudrnáč.

Pak jste tedy šel do Blšan.

Tam by trenér Beránek. Hráli tam zkušení plejeři, třeba Béda Vrabec, Bittengel. Jezdil jsem s Jardou Slámou, bylo to fajn. Pan Beránek mě chtěl na delší dobu, ale nebožtík pan Hrdlička mě nepustil. Šel jsem na hostování do Ústí a do Kralup. Ještě jsem byl ve Varnsdorfu, kde mě přemlouvali, abych zůstal, ale nakonec jsem utekl do Německa.



Byl to dobrý krok?

Hrál jsem v ZFC Meuselwitz. Ještě s Andrušákem, hrál tam také Míra Rada a Míra Janota. Postoupili jsme do oberligy, což je nějaká pátá německá soutěž. měli jsme ve skupině Halle, Lipsko, Jenu, Magdebruk, prostě silné mančafty. Chodilo hodně lidí, bylo to úžasné. V první sezoně jsme byli pátí. Meuselwitz je malá vesnička, ale žila fotbalem. Prezident slíbil postavit nový stadion, to splnil. Najednou na nás přišlo tři tisíce lidí, paráda. Díky fotbalu jsme si získal práci, protože jsem se tam naučil dobře německy.



Nešlo pro to, abyste hrál ligu, udělat víc?

Teď už vím, že šlo, už to vidím jinak. Ale nedá se nic dělat, už je to pryč. Nějaké zkušenosti jsem získal, snažím se je teď zúročit.