Informuje také o tom, jaký byl pohyb v kádru. „Odešli Popp a Čermák do Ledvic, přišli Kühnel, Rozenkranc, Berky, Zamostný a Jäger. Příchod dalších kluků je stále v jednání.“ Síla Ohníče je prý především v partě. „Tu máme opravdu super. Tým má po covidovém období super náladu, jsme jako rodina. Vždyť bez party není fotbal. Doufám že lockdown už nebude, je to už otravné. A také je nepříjemné o něm stále slyšet,“ je Lázslo upřímný.

„Co se očkování týče, tak to necháváme na hráčích, je to jejich rozhodnutí. Do ničeho je nutit nebudeme.“ Před pauzou se Baníku dařilo v I. B třídě trápit soupeře. Hrál sympatický fotbal, na který se dalo z vysoké tribuny útulného stadionku dívat. „Chceme v tom pokračovat. Ale podle mě bude těžké se zase naplno rozjet, sezona bude nevyzpytatelná. Zároveň si ale myslím, že bude zajímavá,“ vyhlíží výkop ohníčský trenér, který je klubovou legendou. Baník, který za rok bude slavit rovnou stovku, si vzhledem k okolnostem klade za cíl záchranu.