Co se zmiňovaných zápasů týče, vidí zatím herní nedostatky. „Ve Vilémově jsme ztrátu honili na poslední chvíli, ale nedohonili. Proti Ledvicím jsme hráli podle představ, tam není co vytknout, čtyři góly dal Kolář, ale proti Jílovému to znovu nebylo ono. Soupeř hrál tvrdě, důrazně, to nám nevonělo. Nepovedl se druhý poločas, tam nás zachránil brankář Martin Satek několika dobrými zákroky. Jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli, ale představovali jsme si lepší herní projev," přiznává klubový manažer SK Brná.

V zimě se u Labe žádné velké změny neděly. Jedinou položkou byl pouze odchod Hájka do Krupky. „Mužstvu jsme věřili, proto jsme do něj nesahali," vysvětluje Vrtiška. Na jaře je hlavním cílem pro partu kouče Emila Rilkeho udržení první příčky, čili obhajoba mistrovského titulu z předchozí sezony. A případný postup do divize? Minulý rok se ho Brná vzdala… „Je to otevřené. Neříkáme ne, neříkáme ani ano. Bude záležet na diskuzi uvnitř klubu, své si k tomu řekne vedení a hráči. Ale pokud chceme pomýšlet na první příčku musíme na hřišti přidat a zlepšit výkony," je Martin Vrtiška upřímný.