První, co bije do očí, je návštěvnost. Na derby s 1. FC Dubí před časem přišlo šest stovek fanoušků. Pravda, tenkrát byly ve městě slavnosti, přímo za stadionem koncertoval například Miroslav Žbirka… Ale velké množství diváků si našlo na Rudolfku cestu i před rokem; souboj o krále podkrušnohorského městečka sledovaly čtyři stovky lidí. Řadové zápasy okresního přeboru viděla v minulé sezoně vždy minimálně stovka fandů, pěkná kulisa se čeká i v B třídě, kam Dubští na jaře postoupili.

„Návštěvnost našich zápasů v nové soutěži je pro nás jedna velká neznámá. Budeme hrát v novém dopoledním čase 10.30 hodin, což asi spoustě lidem nebude vyhovovat, takže o ně přijdeme, ale zase na druhou stranu si ten čas své nové diváky najde, na mysli mám tatínky s dětmi, kteří jsou na dopolední procházce s dětmi, nebo protihráče z okresu, kteří hrají odpoledne," soudí Janeček.

Kapitán Jiří Janeček představuje své spoluhráče Kdo je DJ?

Je to DJ David (Náhlovský), který hraje týmový playlist v kabině, kde je všehochuť - od rapu po Kabáty. A venkovní písničky hraje nás moderátor Renda (Šťastný), který se stará o celkovou kulturu před i během zápasu. Před zápasem hraje klasické oblíbené fláky, těsně před nástupem hraje znělku Ligy mistrů, což každý ocení. Kdo je pokladník?

Pokladníky máme dva. Prvním je Filip Kopecký, který hlídá pokuty za různé prohřešky - karty, hattricky, první start v soutěži a tak podobně. A druhým pokladníkem je Fanda Hána, který vybírá příspěvky na závěrečnou, které pak utratíme na posezónní jízdě. Jinak kluci jsou v kolektivu v rámci možností oblíbení, nikdo proti nim nic nemá. Kdo je největší fintil?

To je jednoznačně Náhlo, Fífa Kopecký a Patrik Klišus, to jsou modýlkové - lak na vlasy a zrcadlo je nutnost u nich. Ale nijak ženy nevyhledávají, jelikož jsou šťastně zadání. Kdo je největší žrout?

Jednoznačně Kuba Walter. Běžně jí dva obědy, cokoliv my jíme, on jí krát dva. Kdo je největší svalovec?

Posilka je hlavně mojí doménou. Pak Náhla, Lukáše Pelce a nebo Jakuba Sehnoutky, Tomáše Nebřenského a Dominika Ferstela. Když na to přijde, možná bychom složili i tým na americký fotbal. V zimě to vypadá jako tým vzpěračů. Jinak obecně celý tým tak nějak sportuje. Kdo je největší auto a moto odborník?

Motorky a auta má pod palcem určitě Filip Kopecký, který s nimi pracuje, anebo Tomáš Nebřenský, který je velký motorkář; ten projel už snad celou Evropu. Kdo chodí pozdě?

Přiznám se, že jsem to jednoznačně já. Mám s tím problém. Na druhém místě je určitě Tomáš Nebřenský, protože jeho 5 minut, nikdy není 5 minut. Kdo je nejvíce manuálně zručný?

Manuálně zručný u nás je Patrik Kliský, který je nás MacGyver. Ten by snad z izolepy a párátka udělal funkční baterku. Kdo má v ruce nejčastěji telefon?

Nejčastěji asi telefonuje náš vedoucí Fanda Hána. Většinou kvůli práci a nebo aby nám něco zařídil, je to super manažer. A na druhém místě je Martin Sommer, který si neustále šudlá ty svoje sázky. Kdo řeší politiku?

Politiku u nás asi nikdo moc neřeší. Když už, tak asi já a Dominik Ferstel. Kdo je největší milovník zvířat?

Tak to těžko říct. Každý má doma nějaké zvířátko; někdo psa, někdo přítelkyni. Tohle asi nejde přesněji určit.

Na úvodní duel s Údlicemi, který Dubí projelo 2:5, přišlo 150 duší. Janeček s spol. pro své fanoušky chystají co nejširší nabídku občerstvení. „K tomu hernímu času chceme i upravit nabídku ve stánku, kde mimo klobásy budou i párky nebo třeba obložené housky. A také padl nápad na Dubské snídaně v podobě míchaných vajíček anebo volských ok k párkům."

Eskáčko pro přilákání co největšího počtu diváků dělá maximum. V rámci brigády renovovalo lavičky k sezení, uklidilo areál, natřelo branky, kompletní revitalizací prošla zastřešená část tribuny. Na asfalt za tribunou zapálení členové klubu nakreslili nové skákací hry a výzvy pro nejmenší. „Snažíme se po všech stránkách. Například se snažíme lidi zvát k nám na fotbal přes sociální sítě, natáčíme videopozvánky, děláme události na facebooku nebo vylepujeme plakáty po Dubí," líčí Jiří Janeček.

Samotný areál na Rudolfce má široké využití, mimo klasického fotbalového hřiště nabízí halu na futsal či florbal, tenisové a volejbalové kurty, kuželnu, saunu. „To je hlavně v zimě výborná věc. Máme kde regenerovat, udělali jsme si i malou posilovnu. Navíc prostory můžeme využívat pro společné akce."

V zimě se s asfaltového hřiště stává kluziště, na němž řádí holky a kluci z celého Dubí, a pokud napadne dostatek sněhu, promění se přilehlé okolí včetně plochy na fotbal v stadion pro lyžaře - běžce. „Je super mít takový areál, takové možnosti. Potkáváme se s kolegy z jiných sportovních oddílů, které patří pod SK Dubí, je to paráda," vyznává se Janeček.

Leckoho napadne, jaká je úroveň travnaté plochy. Na okresní úrovni totiž zpravidla fotbalisté trpí špatné povrchy. „Úroveň trávníku je v rámci možností dobrá. Hodně se zvedla díky vybudování umělého zavlažování. V případě dlouhých veder naše hřiště bývá tvrdší, to kvůli škvárovému podkladku již z dřívějška. Hodně záleží na počasí. Správcem našeho areálu je obávaný Petr Let zvaný Leťák, který vládne pevnou rukou nad hřištěm; běda jak mu mimo trénink někdo vběhne do vápna," směje se kapitán.

A teď vzhůru do kabin. Jsou velké a prostorné a i když je znát, že byly vybudované před několika desítkami let, dubští hráči se v nich cítí parádně. „Naše kabina je jako nová. Je vymalovaná, je v ní velký znak SK Dubí, najdete ho n protilehlé zdi ke vchodu. U stropu máme vyvěšené dresy z minulosti. Určitě je vždy co zlepšovat, ale prostorově a zařízením nám ty naše kabiny absolutně stačí."

Jak již bylo uvedeno, Dubští mají kde relaxovat. „Regenerační středisko obsahuje saunu, vedle je docela velký bazén na ochlazení, pak je tam místnost s masážním lehátkem a vedle kabiny jsme zřídili menší rozcvičovnu. Jsou v ní například odporové gumy, matrace, rotační válce, závaží. Prostě v rámci možností. Víme, že kluby z vyšších soutěží disponují lepším zázemím, ale řekl bych, že co potřebujeme, to máme," pokyvuje Janeček spokojeně hlavou.

Po zápase se uplynulých 90 minut rozebírá v hospodě na Rudolfce. V zimě je čilo vevnitř, v létě žije terasa. „V té naší hospodě u Jardy máme všechno možné. A když je co slavit, většina kluků pokračuje za písničkou do Teplic. Nově jsme zavedli společné obědy, máme je po domácích zápasech."

A na závěr perličky přímo z kabiny. Ještě před tím, než jedenáctka borců v červeno-bílo-černé kombinaci dresů vyrazí na zelený pažit, kopne do sebe Alpu na lepší dech. „To je jeden z našich rituálů. Těsně před výkopem pak uděláme společně kruh a řekneme si, jak chceme hrát. Na závěr se hecneme," přibližuje Jiří Janaček.