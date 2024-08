Naposledy SK Dubí porazil před vlastními fanoušky 1:0 Březno a stejně jako v „Mezáku" dal gól v nastavení. „Náhlovský to po krásném rohu Sidora trefil. Šel na hřiště v 86. minutě a čtyři minuty na to rozhodl. Ono to naše vedení viselo celý druhý poločas ve vzduchu, dostávali jsme se totiž do dobrých šancí, sám jsem jich pár měl," líčí Zacharda.

Dubí zahodilo i penaltu, jejím neúspěšným exekutorem byl Kopecký. „Je super, že jsme nesvěsili hlavy a dál pokračovali ve snaze vyhrát. Ukázali jsme už poněkolikáté srdce a bojovného ducha. Ta penalta nebyla kopnutá špatně, ale gólman Března trefil stranu, dobře se natáhl, udělal pěkný zákrok," oceňuje jedna z opor „Eskáčka".

Podívejte se na penaltu, kterou neproměnil Kopecký:

Neproměněná penalta SK Dubí | Video: Deník/František Bílek

Podle Zachardy Dubí vždy věří do poslední chvíle, že může zápas rozhodnout. Proto není náhodou, že poslední dva duely urvalo „last minute". Máme silnou kabinu, dobře nastavenou hlavu. Jen ta koncovka… „Ta nás trápí. Teď rozhodl ´Náhlo´, jsme mu moc vděční, protože na tom není zdravotně moc dobře. Raději ho šetříme, sezona je dlouhá a kádr široký. Pořád tam je plno výborných fotbalistů, kteří umějí zakončit z dálky nebo ve vápně."

Co zatím Tomáš Zacharda nastřádal za poznatky v I. B třídě? „Poznáváme, že tahle vyšší soutěž je dál než okres. Každý soupeř jede na plné pecky, akce jsou fotbalovější, souboje tvrdší a rychlejší. Musíme zlepšit hru dopředu, v obraně dělat méně chyb a více se koncentrovat na hru."

Zajímavým pohledem je Zachardova úvaha ohledně venkovních zápasů. „Zatím se cítíme jako nováček. Když jedeme ven, tak je to takový výlet do neznáma. Neznáme soupeře, on nás, občas z toho plyne nervozita."

Těžko prý proto soudit, na jaké příčky si Dubí může troufat. „Rozhodně nechceme hrát zanďoura, být otloukánek a hrát jen o udržení. Neříkám, že zápasy, kdy budeme bránit, nepřijdou. Ale chceme hrát se vztyčenou hlavou, být konkurenceschopným týmem. Ambice chceme mít nejvyšší."

Dubští mají velmi dobrý kádr, sami ale cítí, že by ještě potřebovali posílit. „Sice je nás v kabině 20, ale amatérský fotbal je hodně o práci a různých povinnostech, proto je dobré mít co nejširší kádr a být připravený na vše. Naše vedení jedná s mnoha hráči, pár z toho snad dotáhne do konce. Do každé řady chceme jednu novou tvář, aby se tým měl o koho opřít. Jenže není jednoduché někoho přivést, každý klub si hlídá své nejlepší fotbalisty. Když už někoho pustí, tak se částky za přestup začínají minimálně na 20 - 30 tisících. Tohle bylo donedávna nemyslitelné," otvírá Zacharda pohled do zákulisí.

SK Dubí od nové sezony trénují Jan Zubr a Patrik Rejfek. Jejich svěřenci si tréninky pochvalují, chodí na ně ve velkém počtu. „Pořád jsme v procesu poznávání, ale už do týmu pronikli. Oba dva se doplňují, každý má něco svého. A žijí s námi. Když jsme dali teď vítězný gól, tak Honza Zubr slavil, jako by ten gól dal právě on. Je do toho neuvěřitelně zapálený, hodně nás podporuje, hecuje," libuje si Tomáš Zacharda.