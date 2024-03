FOTO, VIDEO: Proč Vilémov přišel v Srbicích o bod? Nechápe to ani domácí kouč

Srbičtí výhrou potvrdili úvodní jarní vítězství nad Modlany (4:1), jejich trenér Martin Luger proto mluvil o spokojenosti se startem do druhé poloviny krajského přeboru. „Šest bodů, paráda. Bylo to trošku podobné utkání jako s Baníkem, kdy jsme také místo navýšení náskoku dostali vyrovnávající gól na 1:1, ale i tentokrát jsme dokázali dát další gól a vyhrát."

Jenže… I podle srbického trenéra dal Vilémov v nastavení regulérní branku. „Nedivím se, že se hosté zlobili. Dát ve třetí minutě přesčasu vyrovnávající gól, který vám sudí sebere, to je k naštvání. Slušně řečeno. Prý tam byl faul na našeho brankáře, ale abych byl upřímný, tak jsem žádný faul neviděl, bylo tam spíš takové vyběhnutí do tmy," je Luger objektivní.

Arma? Závan komunismu. Změňte vlajky a chorály, slyšeli fandové. Spálili šálu

„Vůbec to nechápeme, z videa je vidět, že se tam srazili dva domácí hráči. Rozhodčí to nejprve uznal, pak to zase změnil. Nejprve tam měl být šlapák, pak prý pomezní zvedl praporek. Přitom celé utkání odřídili rozhodčí velice dobře, dokonce ten hlavní napomínal domácí lavičku, aby mu nenadávala. Bylo to remízové utkání, se Srbicemi se dobře známe. Navíc prakticky o nic nejde. Nám je jedno, jestli skončíme osmí nebo desátí. Srbice postoupit nechtějí," rozčiluje se manažer Vilémova Libor Sklenář.

Jeho družina tak odjížděla domů s pocitem velké křivdy a navíc s několika zraněnými hráči. „Už takhle nám chyběli tři klíčoví muži, takže se svlékl i vedoucí mužstva Petr Kurel. V průběhu hry odstoupil po faulu Marek Rybář. Chudák jel do nemocnice a dostal berle. Ke konci druhé půle spadl po souboji s domácím hráčem Lukáš Meidl na zem tak nešťastně, že ho musela do teplické nemocnice odvézt na operaci ramena rychlá. Bez fotbalu může být až rok," je Sklenář sklíčený.

Nastalou situaci bude muset řešit, protože pro příští domácí souboj s Ledvicemi má jen deset zdravých mužů do pole. „Zkusíme požádat o omilostnění Havla a Honců, snad nám alespoň v jednom případě bude vyhověno. A zkusíme jednat s Českou Lípou o hráčské výpomoci."

ANKETA: Bude rozhodovat každý hlas. Tři kluby se řežou o celkové prvenství

Ani Srbice si nemůžou vyskakovat, co se týče aktuálního stavu kádru, i když oproti svému sobotnímu soupeři jsou na tom daleko lépe. V zimě posílily jen na postu brankáře, kdy Adama Lugera doplnil z Proboštova Ladislav Kořínek. Aktuálně mají dva hráče na marodce. „My posilovat za každou cenu nechtěli. Jednak moc hráčů není, potom jde také o to, že když máme kádr hodně široký, tak si každý nezahraje. Kdyby byli Khaur a Stibor zdraví, tak by vše bylo optimální.

V příštím kole se Sokol představí v Litoměřicích, které jsou uprostřed tabulky. „Tam je to vždy těžké. Celkově je soutěž vyrovnaná, každý může porazit každého. My se musíme zlepšit v proměňování šancí, to je naše bolest. Zatím nás soupeři nepotrestali, ale jednou se nám to může vymstít," zdvihá Luger varovný prst.