Sokol přitom kdekdo pasuje na spolufavorita na postup do divize. „Postup? Ty ambice teď mít nemůžeme. Spíš očekávám složitou sezonu, pravděpodobně to nebude jako v minulých letech," je Luger upřímný.

Proč taková skepse? „Karel Jelen a Michal Khaur nám odešli do Krupky, respektive do Ledvic. To jsou hráči, kteří u nás byli dlouho, potřebovali změnu. Ale byly to naše opory," uvědomuje si známý srbický kouč. „Do toho máme mimo hru několik kluků, kteří laborují s koleny, třeba Švábenského nebo Jandu. Zigmund se chystá do Německa, ale pořád je u nás. Kvalita prostě utrpěla. Zapojíme dorostence, pro ně to bude skok, a děj se vůle boží. Nebudeme z toho dělat vědu, i takový je fotbal."

Srbice ulovily záložníky Jungmanna z Teplic a Gaydarskiho z Brné a navíc stopera Fialu s útočníkem Gulášem. „Aspoň že tak, ale pořád ten kádr není dostatečně široký. Musíme víc bojovat. V přípravě jsme to lepili, bylo to takové střídavě oblačno. Trénink jsem ale nemusel rušit ani jeden.“

Sokolu se povedlo vyhrát turnaj v Modlanech, poslední přípravu zvládl také vítězně, když zdolal Chuderov. „Výsledky z přípravy nepřeceňuji, mistráky budou o něčem jiném," zdůrazňoval Luger.

A měl pravdu, první kolo Srbicím vůbec nevyšlo. V Bílině, na hřišti nováčka krajského přeboru, tahaly za kratší konec a už o poločase prohrávaly 0:2. Poté se snažily s vývojem duelu něco udělat, jenže do jejich otevřené obrany se valil jeden brejk za druhým, navíc musel pod sprchu předčasně Stibor. Skóre se nezměnilo, domů se Sokolu nejelo lehce.

V sobotu od 17 hodin Srbičtí hosti dalšího nováčka - na jejich umělku dorazí Dobroměřice.