Jeden z klíčových hráčů týmu kouče Davida Toncara hodnotí rok 2023 jako vydařený. „Po fotbalové stránce to byl jeden z mých nejlepších roků. Největší radost mi udělalo to, že jsme se Sokolem začátkem roku vedli tabulku z 1. místa, naopak mě dost mrzelo, že jsme nedotáhli vytoužený titul, který jsme měli na dosah," hodnotí Kasjan uplynulý rok.

Maximálně ho potěšila i nabídka FK Krupka, která jen potvrdila, že se mu na zeleném pažitu opravdu dařilo. „Tu nabídku jsme vzal, ale ještě to není stoprocentní. Začnu s Krupkou přípravu, pak si sedneme s trenérem a rozhodneme se najisto."

Kasjan se na jaře blýskl čtyřmi góly do sítě Hrobu, to se celému unčínskému celku dařilo. Podzim už byl horší. „My měli vzhledem k posilám vyšší očekávání, než jak to pak dopadlo. Měli jsme skoro celý podzim velkou marodku, každý zápas jsme hráli v jiné sestavě. V hodně zápasech nám chybělo zakončení. Kvůli tomu jsme přišli o hodně bodů," ví unčínská hvězdička.

Kasjana zahřálo u srdce, že si zahrál po boku svého dávného kamaráda Jiřího Soběslava, se kterým fotbalově vyrůstal. „Sobíka znám dlouho. Do týmu zapadl výborně a po fotbalové stránce se mu také moc daří."

Jaroslav Kasjan prý není vyloženě tréninkový typ, před zahájením přípravy s novým týmem ale už rozjel individuální přípravu. „Jdu do toho naplno, chci do toho dát své maximum. Upravil jsem po svátkách i jídelníček, tak se dostávám do formy. Trenér nás určitě pak zkontroluje. Očekávám, že se díky té své přípravě zlepším. Jinak si ale žádné cíle nedávám, jdu krůček po krůčku a soustředím se na každý zápas."

Fanoušek londýnské Chelsea nyní prožívá celkově šťastné období. „Je to tak, momentálně jsem spokojený se vším, co mám. Mám skvělou rodinu, přítelkyni, práci a partu lidí okolo sebe. Sport je můj život, který mě naplňuje."