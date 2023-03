Na otázky ohledně případného postupu do divize už několik sezon Srbičtí odpovídají podobně. „Pokud skončíme na první místě, budeme se o tom v klubu bavit. Ale téma to pro nás není." Jinak tomu není ani tentokrát, myšlenky na divizi zkrátka nejsou to hlavní, co Lugerovi a jeho svěřencům běží v hlavě. Sám 53letý trenér ví, že klub by si mohl ukousnout příliš velké sousto, případ Hrobců z minulých let je pro Sokol velkým varováním. „A také pomaličku stárneme, tým bychom potřebovali omladit a vhodně doplnit," ví bývalý brankář Teplic a Mostu.

Kádr má velmi slušný. Pravda, třicátníky a čtyřicátníky je prošpikovaný vydatně… Jenže Martykán, Pimpara nebo Jelen jsou nyní základními stavebními kameny, je na nich postavena hra. „Ve středu zálohy máme Martykána s Jelenem, před nimi je Denis Egrt, vzadu tvrdí muziku Pimpara. Hrajeme jen na toho Egyho vepředu, aby nám útočily kraje a doplňovaly ho. Ale podle stavu umíme rozestavení a styl hry změnit; posune se to a hrajeme na dva útočníky," líčí Luger.

Denis Egrt dal na podzim sedmnáct branek, taktika evidentně srbickému kouči vychází na jedničku. „V kabině občas má průpovídky, vlastně i na hřišti, což je dáno tím, že nechce prohrávat. Ale jinak je to poctivý hráč, který je na každém tréninku," zní z trenérových úst pochvala k hvězdičce krajského přeboru.

V kabině Egrta i ostatní usměrňují zkušení Jelen s Martykánem, Pimpara se prý do žádných větších akcí nepouští. „Ten je spíš tišší," nechává Luger nahlédnout do srbické kabiny.

Problémem Srbic je v zimě docházka. Ostatně skoro jako všude. „Tréninky jsou dvakrát týdně, každou sobotu hrajeme přátelák. Co se docházky týče, tak je to střídavě oblačno, čili někdy je dost lidí, někdy méně. Je to dané různými zraněními, šichtami. Bylo by hezké mít na každém tréninku šestnáct lidí, ale bohužel; člověk si připraví nějaký trénink, pak se to mění z hodiny na hodinu. A před přáteláky to vždy dáváme do kupy, točíme dvanáct, třináct lidí."

Sokolu se povedlo získat Beneše a Berana, kteří za něj v minulosti hráli. „To je zkvalitnění obrany. A také řešíme odchod brankáře Zdeňka, kterého ve dvaceti přestal bavit fotbal."

V přípravě se Srbicím daří, Luger ale nechce výhry přeceňovat. „Jsou to jen přípravné zápasy, týmy nejsou kompletní, zkouší se různé věci. My se v zimě zkoušeli zaměřit hlavně na kondici, každé pondělí nám pomáhá Venca Polák, který má zkušenosti ze Sparty. Chceme to pak zúročit v mistrácích."