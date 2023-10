Před týdnem skolila Sokol Brná na jeho hřišti, Luger trnul při každém útoku soupeře. „To bylo hrozné. Každý balon za obranu smrděl gólem. A v Ledvicích to nebylo o moc lepší. Naštěstí domácí měli obranu také propustnou. Pro diváky to bylo líbivé utkání, ale my, trenéři jsme z toho byli na nervy."

Srbičtí podle Lugera vyrábí obrovské chyby v obranné činnosti, z čehož pak pramení šance protivníků. „Někdy jsou to až dětské chyby. Možná je to částečně z podcenění, částečně z nějaké nekoncentrovanosti. Obrana se přitom nějak moc nemění. Stopeři jsou stejní, nalevo je pořád Khaur, jen teď vpravo byl místo Stibora Vacek."

Srbický kouč velké množství gólů těžce kouše. „Z toho debaklu od Brné jsem se vzpamatovával do úterý. Já jdu po zápasech na pivo, když se ale takhle nedaří, tak se mnou není moc řeč. Na druhou stranu si říkám, že hrajeme krajský přebor, tak z toho nechci dělat vědu. Kluci v kabině určitě také nejsou nějak moc sklíčení."

Jak již zaznělo, Srbičtí chtějí co nejlépe dohrát podzim, v zimě se budou snažit tým posílit. „Směrem dopředu máme celkem hodně hráčů, v obraně je to ale horší. Tak zkusíme získat nějaké posily," je Luger odhodlaný.