S vykročením do sezony je spokojen. "Určitě. Měli jsme těžké soupeře, před Litoměřickem to byl Vilémov a Modlany, dvakrát jsme přitom hráli venku. Máme osm bodů, teď jen neusnout na vavřínech," prohlásil kouč srbického Sokola, který je v tabulce třetí a v sobotu dopoledne zavítá do Neštěmic.

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas. Srbice mají kvalitní kádr a velmi úzké hřiště. Dvacet minut jsme dokázali hrát vyrovnané utkání. Bohužel pak přišly dva rychlé domácí góly. To nás trošku rozhodilo, těžko jsme se dostávali zpátky,“ přiznal kouč Litoměřicka Štefan Knapík.

Hosté po změně stran přeskupili své řady a dostali se zpátky do zápasu. „Změnili jsme rozestavení a začali se tlačit do soupeř. Jenže k tomu, abychom to více zdramatizovali, bylo potřeba proměnit šance. Je potřeba uznat, že Srbice nás předčily. Zejména v dynamice, osobních soubojích a rychlém přechodu. Mají na to šikovné hráče,“ podotkl Knapík.