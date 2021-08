Osek předvedl nové dresy, co se týče hry, tak mnohem více předvedli domácí, kteří zápas jasně vyhráli (3:0). Na vině je i slabá účast hráčů Baníku, do branky musel kvůli absencím kapitán Patrik Váňa, který jinak hraje na pozici stopera.

„Před sezónou jsme udělali druhého gólmana, ale hned první zápas byl jeden na dovolené a druhý má problémy s plotýnkami, tak jsem se šel dobrovolně ztrapnit,“ komentoval kuriózní okamžik i po porážce dobře naložený Váňa.

„Před zápasem jsem si před klukama dělal srandu, že jsem se učil u Ondřeje Koláře a nakonec se mi povedla minela, stejně jako Kolářovi v Teplicích; chtěl jsem to hrát fotbalově a byl z toho druhý gól. Člověk v brance musí mít trochu jiný odhad na míč. Kromě toho jednoho kiksu jsem ale chybu neudělal, na ty další dva góly jsem neměl nárok. Po zápase jsem říkal klukům, že už chápu, proč musí být brankáři gumy; zaprvé jak se člověk nedostává tolik do hry, to jsem byl 90 minut v permanentním stresu, a když už něco přijde, tak gólman do toho musí vletět úplně bez mozku,“ vylíčil klubový šéf svůj úděl.

Ohníč v Kopistech rychle prohrával o dvě branky, pak ale skóre dotáhl. Ve druhém poločase dokonce vedl, závěrečných pět minut by ale nejraději vymazal z paměti. Kopisty skóre otočily a těsně vyhrály. „Nechytli jsme začátek a konec zápasu. Vedli jsme, ale v posledních pěti minutách jsme dostali vinou nedůrazu dvě branky,“ mrzí gólmana Ohníče Ondřeje Kindla. „Za stavu 2:2 nám sudí nepískl jasnou penaltu, navíc nám neuznal regulérní gól. Domácí sice byli ve druhé půli aktivní, ale měli jsme to dát,"dodal.

Unčín oproti minulé sezoně hlásí velkou změnu – domácí zápasy bude hrát na travnatém hřišti! První duel nové sezony ale absolvovalo mužstvo z Krupky v Křešicích, prohrálo ho 2:5. „Bylo to hodně bojovné utkání a bylo znát, že oba týmy dlouho nehrály soutěžní utkání. Křešice se po našich zbytečných ztrátách míče dostávaly do gólových šancí, které proměňovaly, říká Vladimír Poláček jeden ze dvou střelců Unčína. „Herní projev nebyl na první utkaní po tak dlouhé době špatný, ale pořád máme na čem pracovat a hlavně zlepšit koncovku. Ta nás stála body,“ přidává velký fanoušek pražské Slavie.

B. třída A:

Křešice – Unčín 5:2 (2. Faust, 16. Faust, 30. Řezáč, 37. Kühn, 70. Faust – 20. Trojan, 63. Poláček).

B. třída B:

TJ Kopisty – TJ Baník Ohníč 4:3 (10. Vlč, 19. Kostečka, 85. Kocúr, 88. Hotový – 33. Horák, 39. Homolka, 75. z pen. Homolka), SFK Meziboří – TJ Baník Osek 3:0 (23. Liboměrský, 43. Nesper, 49. Frank). Utkání Duchcov – Krásný Dvůr bylo odloženo na 28. září.