Co se v zimě v Ledvicích dělo? Prý se zimní příprava povedla. „Trénovali jsme třikrát týdně, v únoru jsme byli na soustředění ve Sloupu, kde jsme tužili partu. Tréninky nejsou v dnešní době už jen o běhání, máme také hodně věcí s míčem. Co se týče posil, tak nemáme žádné, jen se nám do přípravy vrátili naši hráči, kteří byli dlouhodobě zranění - Lukáš Banom a Dominik Čermák,” hodnotí zimu Gessel.