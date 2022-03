Rudolf Vošahlík je jedním z hráčů, kteří do klubu v zimě přišli. Kdysi za Střekov hrával, jeho osud mu není lhostejný. Zklamaly ho ale reakce okolí.

„Reakce opravdu nejsou pozitivní. Někdy mi přijde že nám to část lidí i přeje. Ale to je u všeho a všude,“ říká hráč, který naposledy působil ve Svádově. Střekov se navíc o víkendu chystá na těžké derby proti Neštěmicím. „Budeme rádi za každého fanouška, který nás podpoří,“ zdůraznil.

Rudo, proč jste se rozhodl vrátit na Střekov?

Hlavním důvodem byl zřejmě vztah k střekovskému klubu kde jsem odehrál nejlepší fotbalová léta a ze všech klubů mi nejvíce přirostl k srdci. Upřímně, nemyslel jsem si, že se někdy na Osadu vrátím, ve Svádově jsem byl vcelku spokojený.

Takže jste jistě sledoval horší a horší střekovské výsledky.

Je to tak. Zejména loňská nedohraná a letošní sezona se mi těžko skousávala, Začal jsem se pídit, proč tomu tak je a rozhodl jsem se vrátit, jelikož jsem tomu nechtěl jen pasivně přihlížet. Když jsem se dohodl na přestupu, skočil jsem do toho po hlavě a začal jsem intenzivně obvolávat všemožné kluky, jak bývalé hráče Střekova, tak i kluky, kteří třeba nikde aktuálně nehrají. Snažil jsme se je nalákat na sportovní výzvu – pokus o záchranu odepisovaného klubu, který nemá ani bod. Bohužel jsem neuspěl, zřejmě tomu nikdo nevěřil.

Přesto právě ze Svádova někteří hráči přestoupili, je to tak?

Přišli další tři kluci, to mě mile potěšilo. Chci jen zdůraznit, že jsem nikoho ze Svádova nelákal k přestupu. Byla to jejich svobodná volba.

Jaké byly reakce ze strany Svádova poté, co na Střekov zamířilo několik fotbalistů z jeho řad?

Různorodé. Někdo to pochopil, někdo mi i poděkoval za odkopané roky a někdo to nesl těžce a věřím, že při případném přáteláku by mi to dal najevo. Pro mě osobně to bylo těžké rozhodnutí, nad kterým jsem dlouho přemýšlel. Avšak s kontextem událostí toho, co se děje ve světě, je to vlastně ve finále banalita.

Střekov opravdu prožívá těžké časy, nedávno navíc zemřel dřívější šéf klubu Ivo Zika.

Úmrtí dlouholetého předsedy a otce klubu Iva Ziky bylo pověstným jazýčkem na misce vah. Málokdo ví, že fotbal na Střekově byl opravdu velmi blízko totálnímu zániku.

Máte na mysli fúzi z druholigovou ústeckou Armou, ne?

Vymýšlely se zde různé projekty a to zejména právě spolupráce s Armou, kdy se měl stát ze Střekova rezervní tým druholigového Ústí nad Labem a měli se zde rozehrávat dorostenci. Nějací začali přicházet, avšak ne ti nejlepší. Místní hráči byli upozaďováni, případně jim bylo řečeno, že se s nimi nepočítá a mohou odejít do SKP Sever Ústí nad Labem. Jenže příchozí dorostenci neměli ke klubu vztah a postupně odcházeli, včetně trenérů. Skončil tedy velký projekt a najednou neměl za Osadu kdo hrát. Pan Zika ještě stačil před svou smrtí přepsat klub na místní srdcaře, kteří víceméně zachránili klub za pět dvanáct a přihlásili I.A třídu, Proč? Aby i v příštím roce byla na Osadě krajská soutěž a byl čas sehnat kvalitní hráče. Za to jim patří velké díky!

Do prvních jarních zápasů jste dali hodně naděje, bohužel vám vůbec nevyšly. Proč?

Maloval jsem si velmi optimistický scénář, kdy po třech kolech budeme mít nejméně šest bodů, jelikož jsme hráli s týmy přímo nad námi. Opravdu jsem tomu věřil, chtěl jsem to zbláznit, vyhecovat, ale spíše se potvrdila tvrzení z tribuny, že je to velmi bláhové. Důvod je prostý – kvalita. Na papíře jsme měli třeba slušnou sestavu, ale muselo by nám být všem o pět let méně a museli bychom třikrát týdně trénovat. Jenže to je v dnešní době utopie. Na druhou stranu je potřeba všem klukům, kteří nastupují, poděkovat. Nedělají to kvůli tomu, aby se někde chlubili, že hrají I.A tříddu. Hrají tady, aby se zde fotbal zachránil a soutěž se dohrála. Získávají pro nové vedení čas shánět sponzory a hráče do dalších let. Snášejí každotýdenní rekordní debakly a posměšky a stejně nastupují. Nemáme ani trenéra, vedoucího, sponzora, nikdo si nechce špinit jméno. Musím před kluky smeknout, že se toho dobrovolně zúčastňují. Může být pravda, že to je pro krajskou soutěž nedůstojné, ale věřím, že letošní zimou se Střekov odráží z fotbalového dna.

Co bude dál? Záchrana je defacto utopií.

Realita mi nastavila zrcadlo a sundala růžové brýle. Teď jsme přehodnotili cíle. Chceme se alespoň v některých zápasech fotbalem bavit, dostávat co nejméně gólů a samozřejmě se pokusit začít bodovat. Na léto máme příslib návratu od pár dalších hráčů a věřím, že i trenéra a lidí do chodu klubu, Rádi bychom vytvořili fungující konkurenceschopný klub. Uvidíme, na co to bude v I. B třídě stačit. Já jsem optimista. Určitě bychom rádi uvítali zavedení mládeže, protože nyní je na osadě pouze celek dospělých. Nechávám dokonce zaktualizovat 40 let starou nahrávku Střekovské hymny, kterou nazpívali Fešáci. Novou aranž a zpěv zajistí střekovský hudebník Martin Ketner. Když vše vyjde, na začátku nové sezony nám ji i se zástupci Fešáků přijdou na zápas slavnostně předat. Bylo by super v létě pořádat nějaký turnaj, třeba memoriál Iva Ziky. Třeba s doprovodným programem, aby místní lidé našli cestu na hřiště a mohli se u nás i s dětmi pobavit.

Jak vnímáte reakce fanoušků a okolí, které nejsou vesměs pozitivní?

Reakce opravdu nejsou pozitivní. Někdy mi přijde že nám to část lidí i přeje. Ale to je u všeho a všude. Nikdo zvenku neví, že klub zachraňují sami hráči a dokonce i ze svých peněz dotují chod celého klubu. Tohle nedělá jen tak někdo. Jestli se nás nějaký hráči zeptá, kolik dostane za zápas, tak má smůlu. Takhle to tady fungovat nebude. Zaslechl jsem už i názory, že jsme přišli ze Svádova jaok mistři světa s tím, že to začneme okamžitě válcovat a získáme třicet bodů. To je přece směšné a kdo tyto informace roznáší, nic neví. Samozřejmě, že chceme vyhrávat zápasy, ale spíše jsme přišli vlastně dobrovolně prohrávat. Rozhodně jsme nešli „za lepším“ jak si může někdo myslet. Vlastně, nechápu jak si to může někdo myslet.

No, vypadá to, že budoucnost Střekova není černá.

Střekov je snad z nejhoršího venku. Ve skříni pár kostlivců ještě je, ale vše se snad brzy srovná a začne se s čistým štítem.