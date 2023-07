Kanonýr Srbic Egrt: Náš tým by už měl kraj vyhrát. Druhé místo nikoho nezajímá

Povedlo se vám překonat několik let starý rekord krajského přeboru v počtu nasázených gólů. Je těch 40 branek meta, kterou jste si předsevzal? Jste s ní spokojený? Tak určitě spokojený jsem. V jednu chvíli to vypadalo, že bude hodně těžké ten rekord překonat, ale jaro jsem měl dost dobré a hlavě produktivní. Jsem za to moc rád.

Dokážete vyčíslit, kolik byste dal branek, kdybyste proměnil alespoň půlku z jasných šancí, které jste během sezony měl?

Tak to bychom se bavili o nějakých deseti gólech, navíc zas tolik šancí jsem nezahodil. A ještě k tomu nekopu penalty.

Ten rekord patřil Dominikovi Valentovi, v součanosti hráči Kadaně, se kterým se dobře znáte. Jaký vztah mezi sebou máte? Hráli jste spolu někdy v týmu? Pamatuji si, že snad ve futsalové Balticfloře…

Myslím, že ve velkým fotbale jsme se nepotkali. Vztah máme na kamarádské úrovni; chodíme spolu občas na hokej a nějaké turnaje mimo sezonu.

Z dresu do obleku! Valenta nastřílel devatenáct gólů a skočil do chomoutu

Jak by vypadala vaše souhra v útoku?

Myslím, že by nám to mohlo klapat hrát spolu v jednom týmu… On je klasický útočník; rychlý a dobrý v zakončení, já spíš taková desítka, hraju trochu stažený.

Probíhalo během sezony mezi vámi špičkování? A už vám pogratuloval?

To probíhalo velmi často. Vždy když jsem dal gól a blížil se konec sezóny, tak mi Čory psal a vytvářel nějaký tlak na mě. V tom je hodně silný, snaží se dostat do hlavy. Ale na to já jsem zvyklý. (smích) Gratulovat každý víkend, i když jsem to ještě jeho rekord ještě neměl překonaný. (smích)

Je Dominik Valenta v něčem lepší fotbalista, než jste vy?

Jak už jsem řekl, tak je jiný typ útočníka - rychlý a přímočarý, takže asi v tomto je lepší.

Jatka Matějka ožívají. Ústí vybírá nové logo, fanoušci jsou v rozpacích

Půjde střelecký výkon, který jste v minulé sezoně předvedl, v té příští vůbec zopakovat?

Já doufám, že půjde překonat. Je teď důležité vyléčit všechny bolístky a hlavně se kondičně připravit na novou sezonu, pak by to mohlo jít.

Máte spočítáno, kolik gólů jste za svou fotbalovou kariéru dal? Mám tím na mysli mistráky od kategorie, kde se to počítá v zápisech.

To nemám, ale poslední sezóny, když jsem byl zdravý, tak těch gólů bylo asi dost. Ale vždycky by to mohlo být lepší.

Dávají si na vás soupeřovy obrany větší pozor? Vzhledem k tomu, že ten počet gólů dáváte už delší dobu, tak bych spíš tipl, že ani to nepomáhá…

Nooo… Je vidět, že týmy, kde mají dobré trenéry, nějaké info dostanou. Ale pro ty kluky je těžké bránit nejlepšího hráče krajského přeboru. (smích)

Minulý rok jste v rozhovoru připustil, že by si mohl přijmout nabídku odjinud. Nakonec jste ale zůstal v Srbicích. Jak tomu bude toto léto?

Zatím se nic nemění, zůstávám v Srbicich. Jsem tam spokojený.

„Nazval mě hloupým rozhodčím.“ Disciplinárka na Teplicku měla na podzim žně

Se Sokolem jste skončili druzí, jak byste s odstupem času zhodnotil tu sezonu? Nečekalo se od vás, že konečně ten krajský přebor vyhrajete?

Určitě se to čekalo, ale má to i jiné příčiny, proč se to nepodařilo. Vyjmenuju pár věcí: peníze, kvalita, tréninková morálka, tlak od vedení na postup a tak dále. Je toho hodně. Postoupit musí chtít všichni. Nebo aspoň většina.

Měli jste nabídku jít do divize, ale zůstáváte v kraji. Nemrzí vás to? Nechtěl bys zkusit přeci jen tu vyšší soutěž zahrát?

Vyzkoušet bych ji chtěl, ale musí to mít hlavu a patu. A hlavně musíme nejdřív tu soutěž vyhrát s dostatečným náskokem.

Brankářská akademie Plachého, Grigara a Němečka chce vychovat top gólmany

Jaký bude kádr na příští sezonu? Nestárnete už? Nebo se vedení daří ho doplňovat mladšími kluky?

No, uvidíme, až začneme přípravu. Ale co mám info, tak nějací noví a mladší kluci by měli přijít. Tak uvidíme, jak to trenér a vedení dají do kupy.

Vy jste současně i trenérem mládeže. Je právě trénování to, v čem jste se našel, co budete dělat po skončení aktivní kariéry?

Ano, dneska už pomalu můžu říct, že mě to baví vic než hraní. Určitě bych se do budoucna chtěl vzdělávat a posunout se v trénování dále.

Ten konec kariéry je ale ještě daleko, ne? Jakou máte metu, čeho byste chtěl ve fotbale ještě jako aktivní hráč dosáhnout?

Daleko, ale zároveň hodně blízko. Chtěl bych ten krajský přebor vyhrát, to je taková hlavní meta. Říkám to už dlouho - ten tým, co máme, by to vyhrát měl. Ať máme na co vzpomínat. Druhé místo nikoho nezajímá.