Koubkovi se povedlo naskočit jen do šesti zápasů z patnácti. Nejraději vzpomíná na domácí souboj s Modlany, který Oldřichovští vyhráli díky parádní první půli 5:1. „Zápas s Baníkem je vždycky vyhrocený, je to pro nás derby. Byli jsme dobře nastavení, od začátku jsme na ně chtěli vlítnout. Povedlo se to, o půli to bylo 5:0, což byl jeden z našich nejlepších poločasů. To mě fakt potěšilo, protože vždy preferuji týmový úspěch nad mým osobním. Vždyť je fotbal týmová hra."

Oldřichov měl parádní rozjezd, po několika zápasech byl mezi čtyřkou nejlepších celků krajského přeboru. „Cítili jsme, že máme sílu, hnalo nás to dopředu. Do nové sezony jsme vstoupili fakt parádně. Jenže nám chybí imunita vůči zraněním. Když se absence nahromadily, najednou nás chybělo třeba pět až šest," vzpomíná Koubek.

Víte, že…

…Adam Koubek rád vaří? Mezi svátky uspořádal souboj s tiskovým mluvčím FK Teplice Martinem Kovaříkem o to, kdo udělá lepší burger. „O jeden hlas jsem vyhrál, i když měl Kovi domácí housky. Každopádně jsme si to všichni užili a dobře se najedli," referuje Koubek o nevšedním klání.

Není proto divu, že se mužstvo kouče Bory Matouše tabulkou oproti začátku soutěže mírně propadlo. Když bylo nejhůř, kolektiv se ale semkl a nějaké bodíky přeci jen posbíral. „Když jsme měli zraněné oba brankáře, tak se do brány musel postavit hráč z pole. Šel do ní náš obránce Olda Zícha. Tuším, že chytal několik zápasů a většinu z nich jsme vyhráli. Byl to vtipný moment, když jsme vyhráli s bekem v bráně a po zápase mu gratulovali ke skvělému výkonu, který v bráně předvedl."

Koubka potěšil nejen Zíchovo brankářské umění, ale i návrat několika hráčů z okolních klubů. „Vrátili se Svoboda, Kerner, Skrčený a Dědič. Vždycky jsem rád, když se kluci, kteří to šli zkusit jinam, vrátí domů. Povedl se také příchod brankáře Radka Charváta z Teplic; v každém zápase zářil a svými zákroky nám pomohl."

Rok 2023 Adam Koubek hodnotí jako další rok, ve kterém mohl získávat cenné zkušenosti. „Radost mi dělaly tréninky, na kterých jsme se scházeli v hojném počtu. Když nás je hodně na tréninku cítím se lépe a mám lepší náladu. Miluju bojovnost a tvrdou hru, které se nebojíme ani na tréninku, protože se tréninky snažíme co nejvíce přiblížit zápasovému tempu a náročnosti."

Pro mladého fotbalistu je důležitá i parta, do které se rád vrací. V Oldřichově si pod koučem Matoušem na dobrý kolektiv zakládají už několik let. „Díky tomu si tam fotbal užívám víc než v minulých letech, kdy jsem hrál jinde. Jen je škoda, že nemůžu být na každém zápase a tréninku. Nastoupil jsem na vysokou školu v Praze, tím se můj čas zúžil. Když to jde, přijedu aspoň na otočku pomoct, i když jsme třeba jen na lavičce."

Unčínský Kasjan kývl na nabídku klubu krajského přeboru. Už dře individuálně

Koubek ví, že bez pořádné přípravy by nemohl jaro absolvovat. Svátky proto strávil aktivně. „Měl jsem sice hodně učení, tak jsem mu musel dát přednost před fotbalem, ale byl jsem na lyžích. Ve volném čase chodím běhat a posilovat a běhat do fitka. Na hřišti se pak cítím daleko lépe."

A jaké je přání mladého sportovce a vysokoškoláka do nového roku? „Přál bych si více skloubit školu s fotbalem, abych mohl stíhat více tréninků a zápasů. Těší mě každý strávený čas s kluky na hřišti."