Jedenáctý celek předchozí sezony navíc trápí zranění, to je další vážná komplikace. „Kerner, ten by se nám velmi hodil, je už půl roku mimo. Sice odhodil berle, ale nechci, aby se mu problémy vracely. Jsou tam ještě další kluci mimo hru. Kdybychom měli všechny k dispozici, tak bychom mohli hrát prostředek tabulky, ale takhle se obávám, že to bude těžké. Zvlášť, pokud se zraní někdo další, kádr je totiž úzký," běduje oldřichovská legenda.

Mrzí ho ztráta brankáře Charváta, který s největší pravděpodobností najde uplatnění v třetiligovém Chomutově. „To je velké oslabení, on je vynikající gólman. Ale chápu, že šel za lepším, přeji mu to. Podle mě o něm ještě uslyšíme. Místo něj přišel 18letý Filip de Monte. Je nadějný, šikla, ale po Charvátovi to bude mít těžké každý gólman. Každopádně se zlepšuje, těší mě jeho pokrok, šanci dostane!" ubezpečuje Matouš.

Oldřichov získal i mladého Petra Sokola (rovněž 18 let), který během předchozího angažmá v Ledvicích nedostával příliš prostoru. „Také potřebuje hrát, aby se přehoupl z dorosteneckého fotbalu do dospělého."

Atmosféra v Oldřichově | Video: Deník/František Bílek

Posledním nováčkem je Lukáš Kopal (24 let), jehož Bora Matouše trénoval jako malého v Litvínově. „Byl naposledy registrovaný v nějaké nižší švýcarské soutěži. Je to poctivec, navíc dobrý do party. My ty kluky vybíráme především podle charakteru, aby k nám zapadli. Na dobrých vztazích si zakládáme."

Matouš ještě prahne po dvou posilách, aby měl v případě potřeby kam sáhnout. „Jinak ten kádr není špatný. Vše se odvíjí od zdraví. Trápí třeba i Dana Zíchu, jednoho z našich nejlepších fotbalistů. Je to top hráč, ale jakmile není zdravotně v pořádku, tak jsme nahraní. K dispozici máme z veteránu Jirku Andrušáka, ten trénuje žáky u nás. Tak slíbil, že pomůže i áčku na hřišti, když bude potřeba. Toho si cením. Ale chtěl bych, aby hráli hlavně mladí, aby se rozvíjeli."

Oldřichovský kouč má plno kontaktů, od známých navíc dostává tipy na nadějné fotbalisty. Jenže… „Oni hned chtějí vědět, kolik dostanou. To je přeci špatně na téhle úrovni. První má být jejich chtít se ukázat, pracovat na sobě. Mají si zjistit, jaká je tu parta, jak to tu funguje. Kluk se ukáže týden, ok, pak se nějak domluvíme, cestovné není problém. Ale tenhle přístup se mi nelíbí. Mám obavu, že tím, jak ubývá mladých, to bude horší a horší."