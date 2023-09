Víte, že…

… Bora Matouš skončil s trénováním mládeže v Litvínově? „Po patnácti letech jsem potřeboval změnu. Mám teď jedenáctileté kluky v Teplicích. Moc se těším na každý trénink a zápas, ohromně mě to baví. Já můžu fotbal každý den."

„Podobně jako my cvičili v prvním poločase Modlany, cvičil nás před týdnem Most. Kluci se na derby pořádně namotivovali; pro nás jsou tyhle zápasy proti celkům z okolí něco jako derby Sparta - Slavia. Měli jsme výborný pohyb, bylo to fantastické," chválil Matouš. Jednotlivce vypíchnout nechtěl, palec nahoru prý patří celému týmu. „Jsme jedna velká banda na hřišti i v kabině. Mám opravdu velkou radost, jak to funguje, protože například veterán Pavel Holub nic nenamítal, když jsem mu oznámil, že dám tentokrát šanci mladému Adamu Koubkovi, který ještě v základu nehrál."

Zařehtal u Barbory černý kůň krajského přeboru? „Uvidíme. Ale myslím si, že když nebudeme mít zraněné, tak můžeme hrát nahoře. Hlavně jsme nechtěli hrát dole, to jsem klukům několikrát před sezonou zdůrazňoval. Ty dva roky, kdy jsme se zachraňovali na poslední chvíli, byly náročné," řekl kouč TJ Oldřichov, který ale i po padesátce vypadá výborně. „Nepoznamenalo mě to vizuálně, i když kluci říkají, že se barvím," culil se.

Takhle se slavilo v kabině vítězů:

Zdroj: Deník/František Bílek

Radost mu udělal i první start Daniela Zíchy, který byl mimo hru kvůli kolenu. „Překvapilo mě, že byl tak brzy připravený hrát. Říkal jsem si ,že spíš půjde do hry až na poslední podzimní zápasy. Mám radost, i když jsem se bál, aby se nechytl za nohu."

Matouše Zíchův návrat těší i proto, že musel oželet nejlepšího střelce Pavla Bartka, který se vrátil do Blažimi. „Jeho táta tam je tam léta funkcionář. Já to chápu, ale měli jsme dohodu, že tu bude do zimy. Na druhou stranu nechci držet nikoho, kdo tu být nechce. Pozitivní karma nám to vrátila Danem Zíchou. Věřím, že bude pro nás velkou posilou," je lodivod nad věcí.

Modlanští hráči po debaklu pochopitelně ztratili řeč, jejich zklamání by se dalo krájet. V příštím kole mají doma Kadaň, což bude pro ně poměrně přijetelný soupeř na reparát.

TJ Oldřichov - SK Baník Modlany 5:1 (5:0). Branky: 10. a 36. Veselý, 12. Sukdolák, 33. Brejcha, 43. Kočí - 63. Kučera. Rozhodčí: Zítko - Formánek, Daniel Žídek. ŽK: 3:4. Diváci: 250.