V posledním duelu Oldřichovští vedli 1:0 nad Srbicemi a vůbec nepředváděli fotbal, o kterém byste řekli, že hraje poslední celek tabulky. Hubené vedení drželi až do 77. minuty, kdy sudí Zitko pískl pokutový kop, který podle mínění domácích nařízený být neměl.

„Dívali jsme se pak na něj na videu, to prostě nebyla penalta. Srbice kopaly za pár minut další, za tu si můžeme sami, to byla naše hloupá chyba. Rázem jsme se složili a byla z toho porážka 1:4. Je to prostě v hlavách, deka jak blázen, nemůžeme se z ní vyhrabat," štve Schrenka.

V Oldřichově skončil Jan Dědič, dlouholetá opora mužstva od Barbory. „Oznámil nám, že to nedává s prací. Je to pro nás velká ztráta, s půlroční přestávkou, kdy působil v Krupce, nám byl věrný. Je to škoda."

Oldřichov - Srbice | Video: Deník/František Bílek

Vedení TJ Oldřichov ale neváhalo a tým posílilo o mladíka Jakuba Slivku z Teplic, Rostislava Šebka z Proboštova a Rudolfa Zimmermanna z Ledvic. „Na papíře nemáme špatný mančaft, ale někde je zakopaný pes," kroutí Schrenk hlavou.

Flintu do žita ale v Oldřichově nikdo nehází. „Věříme, že se zvedneme. Cítím, že je to jeden tým, kluci spolu chodí na pivo, je tam velká vůle se z toho vyhrabat."

Jenže v příštím kole jede poslední celek krajského přeboru do Loun, které jsou až na jedno zaváhání suverénem krajského přeboru.