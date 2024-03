ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Ústeckého kraje?

I bez Kroupy a Hlocha, kteří v Neštěmicích s největší pravděpodobností nenastoupí, si Proboštov věří. „Ten náš kádr je široký, hlavně v zimě opravdu většina absolvovala celou přípravu včetně kruhových tréninků. Mělo to obrovskou kvalitu pod trenéry Němcem a Brodským. To, že se nám podařilo angažovat před rokem a půl Petra Němce, byl opravdu majstrštyk, výhra v loterii. Kluci za ním jdou," je za zkušeného kouče proboštovský předseda šťastný až na půdu.

Podle Račuka je Němec pro Proboštov tím, co je Zdenko Frťala pro Teplice. „Oba jsou obrovským tmelem celé party. V Teplicích je vidět práce, kterou pan trenér Frťala odvedl. A nejen on, ale celé vedení a realizační tým. Je tam srdíčko, parta. U nás je to podobně, díky Petrovi Němcovi a celému realizačnímu týmu i dalším funkcionářům jsme se zvedli. To naše heslo ´srdce pro Proboštov´, jak s oblibou říkáme, není jen frází."

Krajský přebor nebudeme zachraňovat za každou cenu, říká předseda FK Krupka

Račukova slova potvrzuje i brankář Jaroslav Kovačka. „Máme skvělou partu, kluci dřou, trenér ja výborný a celkově je tu dobré vedení. Jsem v Proboštově maximálně spokojený a kdyby ta spokojenost šla vyjádřit body, tak bych jich dal jedenáct z deseti možných."

Lukáš Brodský, který společně se Zbyňkem Záveským táhne nováčka gólově, by rád na jaře opět dával gól za gólem. „Chci útočit na krále střelců, plán je dát minimálně 25 branek. A týmový cíl? Myslím že top 5 bychom si neměli nechat utéct."

Kde chodí na fotbal nejvíce lidí podle počtu obyvatel? Budete překvapeni

Račuk ale upozorňuje, že důležité bude hrát především týmově. „Kolektivní výkon bude klíčem k úspěchu. Samozřejmě, že i my máme hráče, kteří by měli rozhodovat, když jde do tuhého, ale spoléháme především na týmový projev, soudržnost."