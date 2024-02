„Měli jsme dobrý podzim, ale kluci teď nesmí mít nosy nahoře. Dál musí pracovat a bojovat. Ten velký počet bodů jsme získali hlavně díky bojovnosti a týmovosti. To musí zůstat. Myslím, že taková ta nováčkovská euforie nevyprchala. I trenér Němec, který je u nás druhou sezonu, je stále zapálený. On je typem člověka, který když něco dělá, tak to dělá naplno. A hlavně ho to baví, protože kluci mají správný přístup," pochvaluje si Brodský dobrou morálku.

Mladá fotbalistka je po těžké autonehodě na vozíku. Bojuje a věří v zázrak

Vedle Petra Němce vidí, jak má vypadat profesionální přístup. „Je opravdu skvělé sledovat kouče v akci. Od něj se člověk učí. On dokáže odpustit nějakou tu chybu, protože ví, že netrénuje ligový mančaft, ale i na krajské úrovni nesnáší, když se někdo na něco vykašle. Myslím si, že díky tomu jsme nahoře."

V přípravném období áčko TJ Proboštov nic nešidí. „Na trénink chodí 15 - 20 lidí, to je paráda. Občas jde někdo z béčka, ale výjimečně. Dokonce jsme na fyzičku měli Vencu Poláka, který má na starosti i teplické áčko. Všechno zkrátka funguje, jak fungovat má. Každý víkend hrajeme, prověřilo nás i třetiligové béčko," referuje Tomáš Brodský.

KVÍZ: Stadion, Gól, Štart... Pamatujete si na tyto sportovní časopisy a noviny?

Se zálohou „sklářů" Proboštovští podle očekávání padli, prohráli i se Srbicemi. Další duely ale vyhráli, naposledy se jim dařilo proti Lenešicím, s nimiž na umělce v Postoloprtech obrátili z 0:3 na 4:3. „Vypadá to fakt slušně. Co se týče změn, tak do Srbic odešel brankář Kořínek, ale hned jsme udělali z Ústí Dominika Soblahovského. Jeví se dobře. Dále bude posilou Rosťa Šebek, který se uzdravil. Jinak už nikdo neodešel, kádr zůstal pospolu. Věříme, že to na jaře bude zase fungovat, hlavně v domácím prostředí jsme silní, ale samozřejmě chceme body vozit i z venku," vzkazuje soupeřům Brodský.

Přehnané cíle si ale v Proboštově dávat nechtějí. „Když budeme do pátého místa, bude vládnout spokojenost. Kluci se musí v krajském přeboru otrkat. Je tu pár opravdu zajímavých hráčů, tak když zůstanou pohromadě, tak máme na pár let vystaráno."