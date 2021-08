Téměř 15 let bylo při cestě na hřiště Sokola Unčín týmům z kraje jasné, že se bude hrát na umělé trávě. Od nové sezony se můžou těšit na zápasy na kvalitním pažitu, trápení na umělce končí.

Unčín táhne Karel Kodeš (vlevo). | Foto: Deník / František Bílek

Proč dochází k přesunu? „Umělka už nebyla uznaná způsobilou. Budeme celou sezonu doma na krupské trávě, moc se na to těšíme,“ hlásí trenér Sokola David Toncar. „V případě špatného počasí se situace bude řešit,“ přidává. V týmu přivítal několik dorostenců TJ Krupka, jinak má stabilizovaný kádr. Jeho nejznámější tváří je Karel Kodeš, který působil v ligovém týmu Teplic. Unčínští slaví v tomto roce 75 let od svého založení. K jubileu by se přáli nemít problémy se záchranou.