Vedete po podzimu tabulku. Spokojenost?

Jsme velice spokojení. Škoda, že jsme neudělali více bodu, ale vedeme tabulku o tři body.

Co se dělo v týmu přes zimu?

V zimní přestávce se žádné velké změny nestaly. Jedinou změnou je asi návrat Adama Koudelky, kterému nevyhovovala umělka v Srbicích, má slabší koleno. Podle mého se kvalita týmu touto změnou zvedne, vzroste konkurence a bude se hrát kvalitní fotbal.

Jak by ten fotbal měl na jaře vypadat?

Chceme se spoléhat na týmovou hru. Budeme se snažit prezentovat svůj styl fotbalu. Zároveň ho budeme chtít vnutit každému soupeři.

A příprava byla kvalitní?

Zimní příprava podle mě proběhla dobře, chodilo se trénovat ve větším počtu, než jsme zvyklí. Většina týmu absolvovala soustředění ve Sloupu. V týmu je cítit chuť po vítězství a po postupu.

Takže cíl pro jaro je jasný…

Ano. Chceme vyhrát co nejvíc zápasů a vybojovat vytoužený postup. Určitě si za tím půjde každý člen týmu

Jak bude na jaře soutěž vypadat?

V zimní přestávce se ve většině týmu stalo dost změn, takže si netroufnu říct, kdo by měl sestoupit, Na špice je to velmi vyrovnané. Bude záležet na tom, zda se někdo na prvních místech odpoutá. Samozřejmě bych si přál, abychom postoupili my, to je jasné.

Prozraďte něco o vašich trenérech. Jaké mají motto?

Trenérské duo Gessel – Zahradský je výbornou dvojkou, která se doplňuje tak, že to vypadá, jako by byli jeden kouč. Styl se snažíme preferovat pořád stejný – kombinační, ale zároveň jednoduchý fotbal. Uvidíme jestli se nám to bude dařit i na jaře. Hlavní heslo našich trenérů je: zápas se rozhoduje až po osmdesáté minutě.