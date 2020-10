„Jsou tam asi dva, tady je nás zhruba osm. Kdyby lilo, jsme tam taky,“ říkal Zajkaš během první půle. Na Baník chodí v oseckém dresu, je jedním z nejvěrnějších fandů. „Dřív nás bylo víc. Ale stárneme, máme rodiny, náročné práce. A navíc tu chybí stánek s občerstvením. Jsme rádi, že nedávno na derby s Duchcovem nás bylo hodně. To vždycky přijdou i ti, kteří jinak moc nechodí,“ vrátil se zpátky o několik týdnů.

A mezitím skončil poločas. „Dřív bychom měli smůlu. To tu byly okolo areálu betonové panely. Teď je tu plot, dá se na fotbal už koukat. Sice je to daleko, to je na prd, ale když zařvu, tak mě kluci slyší.“

Zajkašovi omezení zápasů a návštěv fanoušků přijde příliš dramatické. „Na téhle úrovni je to zbytečné. Vždyť se stejně všichni potkáváme v krámech. V hospodách už se potkávat nebudeme, na fotbalech taky ne. Bude tu doma. Můžeme vlastně chodit jen do práce. A nevěřím, že to bude jen na 14 dnů,“ přemítá osecký fanda.



„My máme výborné fanoušky, jsou slyšet po celém kraji. Mrzí nás, že nemůžou být s námi v hledišti, tak jsme jim aspoň udělali do hospody přenos,“ přibližuje obránce a předseda klubu Patrik Váňa.



I on si přeje, ať tohle období skončí. „Pro sport je to polovražda, vše trvá dlouho. Nemáme příjmy ze vstupného, sponzoři také nechtějí nic dát. Chceme hrát za každou cenu!“