A těší se na velké finále. To se odehraje ve středu 7. června v Proboštově.

Poslední krok bývá nejtěžší, vy jste s Baníkem zvládli všechny, i ten středeční v semifinále. Jaký to byl zápas?

Z naší strany to bylo utahané, takové vláčné, dělali jsme chyby. Chtěli jsme do finále s Kadaní, tak tam nakonec jsme a to je v podstatě asi to hlavní.

Jak těžkou a dlouhou cestu jste zatím ušli?

Víme, že některá mužstva mají s vloženými středami potíže, což se projevilo třeba v minulém kole s Jílovým. My jsme pohár brali vážně, také teď nám v podstatě chyběli jeden dva hráči, kteří nemohli nastoupit z pracovních důvodů.

Bílina ukázala své možnosti. Dokázali jsme, že fotbal umíme, těší šéfa Procházku

Semifinále jste vyhráli 3:2, na jak silného soupeře jste narazili?Potkali se dva styly. Ústečtí to doplnili z dorostu, hráli rychlý fotbal, byla na nich vidět chuť. My jsme byli tím zkušenějším týmem.

Nenaruší vám pohár plány v krajském přeboru, kde jste čtvrtí, nasbírali jste už 40 bodů, a proháníte největší favority?

Ne, vůbec. V přeboru máme bodů milion. Chci, aby kluci hráli, jsem rád, že i ti mladí mohou hrát kvalitní zápasy. Už jsme měli teď tři vložené týdny a určitě s tím nemáme problém.

Jak se těšíte na finále?

Hodně, bude se hrát blízko, fanoušci to mají do Proboštova kousek, je tam hezký stadion. Budeme se snažit pracovat na propagaci a chceme se dobře nachystat.

Slíbil jste hráčům za zisk poháru nějakou odměnu?

Zatím jsme se o tom s šéfem klubu Martinem Hrdličkou, který je navíc na dovolené, nebavili. Máme měsíc čas, ale možná něco vymyslíme. Teď je před námi ale sobotní mistrák s Baníkem Most/Souš B. Chceme si za pěkného počasí užít další zápas, mít z fotbalu radost.