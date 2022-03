Když zajímavý, ale spíše bojovný střet dvou silných celků v dramatickém rozstřelu Proboštov ovládl, nejprve výhru oslavil se svými fanoušky přímo na hrací ploše. Nechyběla děkovačka a ni dýmovnice. A potom? Pořádně hlasité „cigy caga“ v kabině a úprk na pivo. „Je paráda, že se hraje v sobotu, neděle je volná, tak si můžeme dát. Já tedy jen jedno dvě, ale kluci to umí rozjet,“ zubil se Kalabza, jenž Bílině dal dvě branky.

Podívejte se, jak se v Proboštově v sobotu slavilo:

Zdroj: Deník/František Bílek

Přímo v kabině se prý s pivem v ruce neslaví. „Do kabiny si asi začneme objednávat po zápase pizzu, máme velký hlad. Pak se chodí do hospody, konkrétně tady do Sokolovny. Nebo si dáme do nosu ve stánku naproti přes hřiště. Tam mají i klobásy, paráda.“ Nejvíc je ale veselo na závěrečné po sezoně. To se griluje prase přímo u hřiště, na posezení nechybí ani manželky a přítelkyně hráčů. „Během sezony vybíráme peníze, takový ty pokuty. Jsou vlastně za všechno, třeba za góly, narozeniny,“ líčí Kalabza.

Jak viděl derby Daniel Kalabza, autor dvou gólů?

„Vrátil jsem se z Německa, kde jsem hrál nižší soutěž. Byla spíš bojovnější, kondičně náročnější, tady je to víc fotbalové. Vrátil jsem se, protože na podzim se tam odehrálo jen pět zápasů. Teď chci Proboštovu pomoct k návratu do kraje. Největším soupeřem budou Černovice a Neštěmice, rozhodnout zápasy s těmito soupeři. Výhra nad Bílinou je fajn, ale chceme postoupit, tak nás ztráta bodu mrzí. Uznáváme ale kvalitu Bíliny. Bylo na ní vidět, že posílila, že má nové trenéry, tabulkou se bude zvedat. Během utkání jsme se zlobili nad výroky rozhodčích, kteří proti nám pískli penaltu. Ale my věděli, že je ještě dost času do konce, že to můžeme otočit, tak jsme se na to soustředili. Já dal dva gól, za které jsem rád, ale mohl jsem přidat ještě jednoho, mohl být rozhodující. Patřím k mladším, ale už musím něco ukázat, klidně i zápas rozhodnout, když je ta šance. V minulosti jsem hrál za Trnovany a Modlany, na přípravě jsem byl v Teplicích, ale bohužel jsem se zranil. Teď mám ale v hlavě a srdci Proboštov, chci s ním postoupit."

Velkým hitem posledních měsíců jsou závitky masérky Kateřiny Rejnkové, přítelkyně obránce Pavla Hromádka. „Začala jsem je dělat na přání. není to tak, že by se o mě vědělo, že jsem v jejich přípravě nějaká specialistka. Ale klukům hodně chutnaly, tak když chtějí, udělám jim je.“

Proboštovská masérka nejdřív příliš nechtěla prozradit svou ingredienci, pak ale přeci jen povolila. „Je to klasika: maso, rýžové nudličky, mrkvička, zelí, vajíčka Kluci to zapíjejí, čím chtějí. Samozřejmě, že nejradši pivem,“ odtajnila s úsměvem Rejnková, jež má asijské předky.

TJ Proboštov - FK Bílina 4:3 na penalty (1:1, penalty 9:8)

Branky: 45. a 78. Kalabza, 69. Brodský - 40. a 76. Tůma, 84. Šoufek. Rozhodčí: Materna - Hrneček, Šimeček. ŽK: 1:0. Diváci: 250.