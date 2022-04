O poločase Kadaňští prohrávali, když jim dal gól Lukáš Štorc. „Takhle nemůžeme hrát! Je to hrozný!” hřměla kabina celku z Chomutovska, zatímco třicítka diváků hledala, kam by se schovala do tepla. Ani po změně stran se ale obraz hry nezměnil, těžkopádní domácí si s tuhou obranou Jiskry a jejími brejky nevěděli rady. „Hráli fakt zodpovědně. Byli zatáhnutí a pořád nám hrozili rychlými brejky. Hodně špatně se nám hrálo. Jsem zvyklí být roztažení, dávat dlouhé pasy na obranu, kde jsem já nastartovaný. Celkově máme málo šancí,” povzdechl si Valenta, dlouhodobě jeden z nejlepších krajských střelců.

V tomto ročníku měl „Čory” na svém kontě jedenáct branek, tu dvanáctou přidal před zraky svého táty v 70. minutě. Defenziva Modré, která během celého zápasu nabízela soupeři jen úzké skuliny podobné známé kadaňské Katově uličce, se v tu chvíli nechala vylákat z ulity, čehož využil stále rychlý Valenta. Bez větších potíží pláchl Šotolovi, přehodil vybíhajícího Matějku a poté míč před brankovou čárou doklepl do sítě.

Naštvaný brankář Modré Matějka: Někteří hráči tu jsou na procházce

„Škoda, že jsme nedali ještě jeden gól, ale my těch šancí máme opravdu málo. Potřebujeme sbírat body, z pěti jarních zápasů jich máme jen pět. Čekali jsme, že jich budeme mít víc, i když na to, abychom hráli v horních patrech, teď nemáme. Spíš toužíme po nějakém klidu ve středu tabulky.”

V příštím kole jede Kadaň do Vilémova, který o víkendu potupil vedoucí Domoušice šesti góly. Bude zápas se silným mužstvem ze Šluknovského výběžku pro Tatran výzvou? „Já myslím, že proti Vilémovu se nám bude hrát daleko lépe, než se nám hraje proti týmům, které se zatáhnou. A za další týden pak hrajeme v Krupce. To je můj tým, ale asi nebudu, protože jdu bratranci na svatbu za svědka. Možná na první poločas, svatba je od jedné v Praze, zápas od deseti v Krupce. Nevím, spíš ne, ještě to zkusím nějak pořešit,” cukali Valentovi nohy, když přemýšlel nad případnou absencí.

Fotbal je pořád jeho život, každý zápas bývalý hráč Teplic, Krupky nebo Mostu prožívá. „Ale každý už ví, jak hraji, jaký mám styl. A nejtěžší to mám s rozhodčími, protože ti mi nepískají skoro nic, i když jsem faulovaný. Chápu, že je to tím, že mám pověst hráče, který hodně padá, ale tak to není. Už jsem starší, už to často prostě nejde ustát,” usmál se na rozloučenou známý šprýmař.

FK Tatran Kadaň - FK Jiskra Modrá 2:1 PK (0:1). Branky: 70. Valenta - 32. Štorc. Rozhodčí: Faigl - Šmíd, Zitko. ŽK: 2:0. Diváci: 30.