Už několik sezon patří ke stabilním hráčům fotbalového Vilémova. S fotbalem sice začal ve Starých Křečanech, štěstí ale zkoušel třeba v Blšanech, na střední školu chodil do Žatce. Jeho další kroky ho ale zavedly opět do výběžku, ve 33-letech kope ve vilémovském dresu krajský přebor.

„S fotbalem jsem začal na vesnici ve Starých Křečanech. Pokud si dobře vzpomínám, tak mě bylo osm let, když jsem poprvé nastoupil za nějaký tým. Když jsem byl malý, tak jsem zkoušel hromadu sportů. Ale nic mě nechytlo tak, jako fotbal,“ zapátral Vavroušek ve své paměti. Letošní ročník nižších fotbalových soutěží byl předčasně ukončen, do akce by se mělo jít v podzimní části sezony 2021/2022. „Když se v říjnu zastavil krajský přebor, tak mi fotbal moc nechyběl,“ zasmál se. Vzápětí ale zvážněl. „Teď už je to opravdu hodně dlouhé a myslím si, že by se každý rád vrátil na zelený pažit,“ dopnil.

Ze Šluknovského výběžku si Vavroušek odskočil do chmelové oblasti, když působil v bývalém klubu Chmel Blšany. „Tenkrát se tam pořádaly talentové zkoušky. Kamarád z fotbalu mě přemluvil, ať to s ním jedu zkusit. Po nějaké době se ozvali, že by měli zájem. Bylo to tam opravdu skvělé, tenkrát jsme v Blšanech hráli nejvyšší dorosteneckou soutěž. Na tohle období, které trvalo tři roky, rád vzpomínám. Mám z něj spoustu fotbalových zážitků,“ zdůraznil.

Dlouhá léta patří Vavroušek do fotbalové kabiny ve Vilémově. Jde o stabilního účastníka krajského přeboru, který si párkrát odskočil i do divize. „Máme tady opravdu výborné podmínky, člověk si nemůže na nic stěžovat. Nejlepší na tom všem je, že jsme tady fakt jedna velká vilémovský rodina,“ pokýval hlavou.

Věk nezastavíte, Vavroušek letos oslavil 33. narozeniny. Velké fotbalové ambice a plány už nemá. „To už asi fakt ne. Určitě bych si ale ještě jednou rád zahrál s kamarádem Burym (Zdeněk Buryánek). Přeji si, aby mi drželo zdraví a mohl jsem hrát co nejdéle,“ má jasno.

Za svou dlouho fotbalovou kariéru zažil nespočet fotbalových zážitků, dal také hodně branek. Co mu utkvělo v paměti? „No, nejvíce asi opilý rozhodčí v zápase, to už doufám nikdy nezažiju. Gól? To bylo ještě ve třetí lize v dresu Varnsdorfu. Hráli jsme tehdy proti České Lípě. Kopal jsem asi z 35 metrů přímý kop a míč zapadl do břevna,“ pousmál se.

Přes rok celé Česko dusí pandemie koronaviru. Amatérský sport byl dlouho zastavený, člověk nemohl skoro nic. Jak to vše zvládal Aleš Vavroušek? „Je to divná doba, bohužel. Myslím, že to s rodinou zvládáme poměrně dobře. Čekáme přírůstek do rodiny, takže se už moc těšíme. Jinak mě moc baví trávit čas se svou dcerou a přítelkyní. Momentálně pracuji jako seřizovač strojů v jedné firmě,“ prozradil.

Na závěr tradiční otázka týkající se fandění. Sparta nebo Slavia? „Ani jeden, fandím Teplicím,“ dodal na závěr.