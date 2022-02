V české lize hrál za FK Teplice, SK Hradec Králové, SK Dynamo České Budějovice a FK Ústí nad Labem. Nastoupil ve 320 ligových utkáních a dal 24 gólů. V nižších soutěžích kopal i za FC Chomutov a v Německu za SV Germania Schöneiche. Do modlanské party však patří i další zkušení borci s vazbou na Teplice, třeba kapitán Vlastimil Stožický nebo Pavel Verbíř mladší. Právě on baníkovské dorostence trénuje.

S přípravou na pátou nejvyšší soutěž začali v Modlanech i dospělí. "Rozjeli jsme to v polovině ledna, máme zatím domluvený jeden přátelák na konec února v Krupce. Schází se nás 8 až 15, je to v dnešní době dost nárazové, máme různé karantény nebo je mají rodiče dětí, proto bereme i dorostence. Trénujeme na umělce na Stínadlech, pondělky máme běhání nebo jiné doplňkové sporty. Soustředění v plánu nemáme, nejezdili jsme ani v minulosti," popsal zimní dril Doležal.

Podzimní 12. místo nebudí spokojennost. "Určitě ne, několik výsledků třeba s Mostem, Kadaní, Jiřetínem a dobře rozehraných zápasů, kdy jsme třeba do 70. minuty vedli a pak prohráli, nás mrzí. Je vidět, že jsme starší mužstvo. Teď děláme dva tři hráče, kteří by to na jaro měli okysličit, rozhýbat. Určitě dostanou šanci i dorostenci, do kterých vkládáme směrem do budoucna velké naděje."

Nová generace by se o slovo měla přihlásit. "Nevěděli jsme, jak na tom kluci budou, co od toho očekávat, tak jsme je opřihlásili do I. A třídy, aby nedostávali příděli, nějaké kotle. Ale oni soutěž vedou! Máme tam šest sedm opravdu talentovaných hráčů. Teď hráli s o rok mladšími výběru Mostu a Ústí nad Labem a vyhráli. Na jednoho hráče se přijeli podívat i z Ústí, ale my chceme, aby tady kluci zůstali a postupně tu naši generaci nahradili. Uvidíme, jak to bude na jaře," uvedl kouč Modlan.